Manchester City forvetleri Norveçli Erling Haaland, kulübünün Premier Lig'in mali kurallarını ihlal ettiği yönündeki suçlamalara ilişkin sessizliğini bozdu. Haaland, uzun soluklu bir röportajda hem bu konuyu hem de takımla geleceğini ele aldı.

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İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, Haaland'ın bu açıklaması, Norveç Milli Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi'nde Galler'i 3-1 mağlup etmesinin ardından geldi. Golcü oyuncu, bu galibiyet sırasında bir gol kaydetti ve ardından Manchester City'nin peşini bırakmayan suçlamalara ilişkin bir soruyla karşılaştı.

Teknik direktör Craig Bellamy yönetiminde Galler karşısında elde ettiği galibiyeti kutlamasına rağmen Haaland, kendisini Manchester City davasında verilen kararla ilgili sorular karşısında buldu; söz konusu dava, İngiltere Premier Lig kurallarına yönelik 100'den fazla iddia edilen ihlalle ilgiliydi.

Haaland, soruya verdiği yanıtta şunları söyledi: "2009 yılında Bryne takımında 9 yaş altıyla oynadım, 2010'da 10 yaş altı takımıyla, 2011'de 11 yaş altı takımıyla oynadım. 2012'de 12 yaş altı takımıyla, ardından 13 yaş altı takımıyla oynadım. Listeyi saymaya devam edelim mi? Hepsini anmaya gerek yok."

Ancak Norveçli golcü, Manchester City'ye yöneltilen suçlamalarla ilişkili dönemde forma giydiği tüm takımları saymayı sürdürdü.

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Şöyle ekledi: "2014 yılında 14 yaş altı takımıyla oynadım, 2015'te 15 yaş altı takımı ve milli takımla oynadım. Ardından sanırım 16 yaş altı takımıyla oynadım. 2016 yılında ise Bryne'in A takımına, B takımına ve gençlik takımına geçtim."

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Devam etti: "2017 yılında Molde'ye geçtim, ardından 2018'de hem A takımı hem de Molde 2 ile oynamayı sürdürdüm, ayrıca bir süre gençlik takımında da forma giydim."

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Bu nedenle bu soruya cevap vermekte zorlanıyorum, çünkü bu hukuki bir mücadeleyle ilgili. Bu, Premier Lig ile Manchester City arasında bir dava ve yetkili bir komite bunu inceleyecek. Buna cevap vermem mi gerekiyor? Gerçekten emin değilim."

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Haaland şaka yollu bir biçimde, Norveç Milli Takımı'ndaki bazı takım arkadaşlarının, suçlamalarla ilgili dönemde daha önce Manchester City'de oynadıklarını, dolayısıyla davaya ilişkin bir cevap vermeye belki de daha ehil olabileceklerini ima etti.

Şunları ekledi: "Sanırım o dönemde kulüpte hatırı sayılır sayıda Norveçli oyuncu vardı. Abdisalam Ibrahim, Martin Samuelsen ve Omar Elabdellaoui vardı, ayrıca Kjetil Haug da oradaydı. Sanırım başka oyuncular da vardı ama isimlerini hatırlamıyorum."

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Sözlerine şöyle devam etti: "Bu, cevap vermesi zor bir soru, çünkü bu dava hakkında fazla bir şey bilmiyorum. Sanırım cevaplar eninde sonunda ortaya çıkacak ama ne zaman olacağını bilmiyorum. Konu hakkında fazla bir şey okumadım."

Norveçli golcü, dikkatinin tamamen Manchester City formasıyla mümkün olan en iyi performansı ortaya koymaya odaklı olduğunu, kulüple ilgili hukuki gelişmelerden uzak durduğunu vurguladı.

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Şöyle açıkladı: "Açıkçası, dikkatim Manchester City ile en iyi performansı sergilemeye çalışmaya odaklı. 2022 yılında 5 yıllık bir sözleşme imzaladığım kulüp burası, ardından 2024 yılının sonlarında sözleşmemi 9,5 yıllık yeniledim ve sanırım bu, bu konu hakkında her şeyi anlatıyor. Ben Manchester City oyuncusuyum ve orada bulunmaktan son derece mutluyum."

Haaland'a davanın, kulüpteki geleceğine dair düşüncelerini etkileyip etkilemediği sorulduğunda, önceki tercihlerinden vazgeçmediğini vurguladı ve uzun vadeli sözleşmesinin, kararına olan güvenini yansıttığına işaret etti.

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Haaland şunları ekledi: "Burada bir manşet elde etmek istediğinizi anlıyorum ama dediğim gibi, 2024 yılında uzun vadeli bir sözleşme imzaladım. 2022 yılında Manchester City'ye katılarak çok iyi bir karar verdiğimi düşünüyorum ve hepimiz bu konuda hemfikir olabiliriz."

Devam etti: "Bunu kendim söylemeyeceğim ama kazandığım kupalara, saha içinde ve dışında ne kadar geliştiğime bir bakın. Şu anda uluslararası bir maçı 3-1 kazanmanın ardından burada duruyorum, ayrıca Avrupa'da grubumuzun lideriyiz."

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Şöyle tamamladı: "Manchester City için ligde işler iyi gitmiyor ama Fulham karşısında bunu değiştirmeye çalışacağız ve şu anda buna odaklanamayız, çünkü benim Danimarka maçına odaklanmam gerekiyor."