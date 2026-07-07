Haaland maçı öncesinde erteleme hayaletinin gölgesi yine İngiltere'nin üzerine çöküyor

İngiltere milli takımı, 2026 Dünya Kupası finallerindeki maçlarının yeniden ertelenmesi ihtimaliyle karşı karşıya; hava tahminleri, turnuvanın çeyrek final turunda Norveç ile oynayacağı merakla beklenen karşılaşmanın planlanan başlangıç saatine denk gelecek şekilde, ABD’nin Miami kentinde şiddetli gök gürültülü yağmurların yağma olasılığına işaret ediyor.

Sıcaklığın 33 santigrat dereceye ulaştığı aşırı sıcak bir günün ardından, İngiliz "The Sun" gazetesinin aktardığına göre, "NBC Miami" ve "BBC" gibi meteoroloji kurumları, üç saat boyunca sürebilecek yer yer şiddetli gök gürültülü fırtınalar olacağına işaret ediyor.

Golcü Erling Haaland'ın liderliğindeki İngiltere ile Norveç arasındaki heyecan verici karşılaşma, yerel saatle tam 22.00'de başlayacak; ancak hava tahminleri doğru çıkarsa maç ertelenebilir; Çünkü Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) kuralları, stadyumdan 8 mil (13 kilometre) mesafede herhangi bir yıldırım tespit edilmesi durumunda oyuncuları ve seyircileri korumak amacıyla maçların derhal askıya alınmasını öngörür; ayrıca, her yeni yıldırımın çakmasından sonra oyunun yeniden başlamasının yarım saat daha ertelenmesini gerektiren acil durum uyarıları yayınlanır.

Bu yaz, “Üç Aslanlar” milli takımı için bu tür hava koşulları yabancı değil; birkaç gün önce Mexico City’de, ev sahibi Meksika milli takımıyla oynadıkları maçın başlangıcı da aynı nedenle tam bir saat ertelendi.

Aynı durum, Dünya Kupası öncesinde Florida’da Kosta Rika ile oynadıkları hazırlık maçında da tekrarlanmıştı. Kuzey Amerika’daki turnuva maçları, bir göz açıp kapayıncaya kadar boğucu sıcaktan mevsimsel alçak basınç sistemlerine benzeyen tropikal yağışlara dönüşen ve istikrar belirtisi göstermeyen şiddetli hava dalgalanmalarına sahne oluyor.

Bundan zarar gören tek takım İngiltere değildi; grup aşamasındaki Fransa-Irak maçı, karşılaşmanın ortasında iki saatten fazla bir süre durduruldu; ayrıca tarihi “Azteca” Stadyumu’nda oynanacak Meksika-Ekvador maçı da tam bir saat ertelendi. Bu aksiliklere rağmen, futbolseverler düdük çaldığı anda gerçek bir futbol destanı bekliyorlar; özellikle de Haaland’ın tarihi bir çift golle Brezilya’yı çeyrek finalden önce eleyerek 1982’den bu yana ilk kez bu başarıyı elde etmesinin ardından. Öte yandan İngiltere milli takımı, Meksika engelini aşmasının ardından yenilgisiz ve morali yüksek bir şekilde maça çıkıyor.