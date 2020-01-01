Haaland, Lucien Favre'yi etkiledi: Tek kelimeyle inanılmaz

Borussia Dortmund'un teknik direktörü, ilk maçında hat-trick yapan Erling Haaland'ın daha iyi bir başlangıç yapamayacağını söyledi.

'nın 18. haftasında 'a konuk olan , 3-1 geriye düştüğü maçı 56. dakikada oyuna giren yeni transferi Erling Haaland'ın üç gollük katkısıyla 5-3 kazanmayı başardı.

Devre arasında Salzburg'dan 20 milyon euro karşılığında transfer edilen 19 yaşındaki genç yıldız Bundesliga kariyerine rüya gibi bir başlangıç yapmış oldu.

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Maçın ardından Sky'a açıklamalarda bulunan Borussia Dortmund Teknik Direktörü Lucien Favre "Oyuna girdiği andan itibaren güçlü yanlarını göstermeyi başardı. Attığı üç gol ise tek kelimeyle inanılmazdı. Hatlar arasındaki hareketleri bize hücum anlamında yepyeni bir boyut kazandırdı. Gelişmeye açık büyük bir potansiyele sahip" ifadelerini kullandı.

Haaland'ın 24 Ocak Cuma günü oynanacak Köln maçında ilk 11'de yer alıp almayacağı sorulan Favre "Bütün oyuncular her zaman oynamaya hazır olduklarını söylerler ama geçtiğimiz Aralık ayında sakatlığı sebebiyle antrenman yapamadı. Augsburg karşısında 90 dakika oynamaya hazır değildi. Cuma günü ne olacağını bekleyip göreceğiz" cevabını verdi.