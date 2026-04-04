Haaland'ın hat-trick'i FA Cup'ta Liverpool'u yerle bir etti ve Klopp üzerindeki baskıyı artırdı

Arne Slot, Cumartesi günü Liverpool ile FA Cup çeyrek finalinde acı bir yenilgiye uğradı. Manchester City deplasmanında Reds, golcü Erling Haaland'ın hat-trick'i de etkisiyle 4-0'lık skorla hiç şans bulamadan mağlup oldu. Liverpool için felaketi tamamlayan ise, maçın kaderi o anda zaten belli olmasına rağmen Mohamed Salah'ın penaltıyı kaçırması oldu. Manchester City bu galibiyetle 1881'den kalma bir rekoru kırdı (!): Pep Guardiola'nın takımı (kendisi cezası nedeniyle tribünde oturuyordu) FA Cup'ta art arda 18 galibiyet elde etti; bu, İngiliz kupa turnuvasında şimdiye kadar kaydedilen en fazla arka arkaya galibiyet sayısıdır.

Etihad Stadyumu'nda maçın başlangıcında 'sadece' iki Hollandalı vardı. Arne Slot, Virgil van Dijk ve Ryan Gravenberch'e ilk on birde yer verdi. Bu hafta Hollanda milli takımında sakatlanan Cody Gakpo ve Jeremie Frimpong, maça yedek kulübesinde başladı ve ikinci yarıda oyuna girdi. Yardımcı antrenör Pepijn Lijnders'in yönetimindeki Manchester City'de ise Tijjani Reijnders 70. dakikada oyuna girerken, Nathan Aké yedek kulübesinde kaldı.

Heyecan verici bir açılış bölümünde Liverpool oyunda üstünlük kurdu. Bu, maçın 15. dakikasında büyük bir gol fırsatına yol açtı: Giorgi Mamardashvili uzun bir pasla Mohamed Salah'ı kaleciyle karşı karşıya bıraktı, ancak Mısırlı oyuncu çok fazla zaman harcadı ve Abdukodir Khusanov'un geri gelmesine izin verdi.

Ekitiké bir başka büyük fırsatı kaçırdıktan sonra City toparlandı. Bu, 39. dakikada ev sahibi takıma üstünlüğü getirdi: Van Dijk, Nico O’Reilly’yi ceza sahası içinde düşürdü, ardından Erling Haaland penaltı noktasından soğukkanlılıkla skoru açtı. İlk yarı bitmeden City bir kez daha golü buldu; Haaland, gelen ortayı ustaca gole çevirdi: 2-0. Bu, devre arasında toparlanmak zorunda kalan Slot için büyük bir darbe oldu.

İkinci yarı başlar başlamaz City farkı kesinleştirdi. 50. dakikada Cherki, Semenyo’ya derin bir pas gönderdi; Semenyo soğukkanlılıkla vuruşunu yaptı ve skoru 3-0’a getirdi. Liverpool tamamen yolunu kaybetmişti ve ev sahibi takımın oyununu kontrol altına almayı başaramadı.

Kısa süre sonra Haaland, sol kanattan gelen güzel bir atak sonrasında hat-trick'ini tamamladı. Doku ve O'Reilly'den geçen top forvetin ayağına geldi ve o da topu üst direğe çarptırarak ağlara gönderdi: 4-0. Böylece maçın kaderi kesinleşti ve Etihad Stadyumu rahat bir son 30 dakikaya hazırlanmaya başladı.

Son yarım saatte kayda değer bir olay yaşanmadı, ancak Liverpool bir onur golü için mükemmel bir fırsat yakaladı. Salah 11 metreden şut çekti, ancak James Trafford bu şutu kurtardı. City daha sonra maçı rahat bir şekilde bitirdi ve ikna edici bir galibiyet elde etti.