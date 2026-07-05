Haaland’ın babası tartışma yarattı: Herkes Real Madrid’de oynamayı hayal ediyor

Norveçli forvet Erling Haaland’ın babası Alfie Haaland, “Herkes Real Madrid’de oynamayı ister” dediği dikkat çekici açıklamalarıyla, oğlunun Manchester City’deki geleceği hakkında yeni bir spekülasyon dalgası başlattı ve oğlunun gelecekte İspanya’ya transfer olasılığını da dışlamadı.

Alfie Haaland, “DAZN” kanalına verdiği röportajda, oğlunun “şu anda Manchester City’de çok mutlu olduğunu ve uzun vadeli bir sözleşmesi olduğunu” söyledi, ancak “Herkes Real Madrid’de oynamayı ister” diye ekledi. Bu sözler, sosyal medyada adeta orman yangını gibi yayıldı ve Real Madrid taraftarlarının umutlarını alevlendirdi.

Bu açıklamalar, Real Madrid’in eski başkan adayı Enrique Riquelme’nin son seçim kampanyası sırasında, seçilmesi halinde Haaland’ı takımın yıldız transferi yapacağına dair verdiği sözle ilgili bir soruya yanıt olarak geldi.

Oğlunun bir gün İspanya'da oynama olasılığı sorulduğunda Alfie Haaland bu ihtimali tamamen dışlamadı ve şöyle dedi: "Belki... Futbol dünyasında her zaman bir şans vardır. İspanya'da harika kulüpler var, muhteşem kulüpler. Kimse bilemez, ama o şu anda İngiltere'de mutlu."

Haaland’ın adı, Avrupa sahnesine çarpıcı bir giriş yaptığından beri birçok kez Real Madrid ve Barcelona ile anıldı; önce Borussia Dortmund’da oynadığı dönemde, ardından da Manchester City’nin parlayan yıldızı olarak.

Norveçli forvet, City ile uzun vadeli bir sözleşme imzalayarak bağlılığını yenilemiş olsa da, yıllardır onun gelecekte ayrılmasına izin verecek bir madde ya da belirli koşulların yerine getirilmesi halinde başka bir kulübe transferini kolaylaştıracak mekanizmaların olduğu yönündeki haberler devam etti. Bu da, kariyerindeki bir sonraki büyük adımın ne olacağı konusunda İspanyol kulüplerini en güçlü adaylar haline getirdi.

Şu ana kadar transferin yakın zamanda gerçekleşeceğine dair herhangi bir işaret yok; oyuncuya yakın kaynaklar, önceliğinin Manchester City ile en üst düzeyde rekabet etmeye devam etmek ve Premier Lig’de bir sezon daha oynamak olduğunu vurguluyor.