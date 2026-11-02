Haaland'ın babası, oğlunun Manchester City'deki geleceğiyle ilgili şüphelerin kapısını araladı

Manchester City ile 2034 yazına kadar uzanan uzun vadeli bir sözleşmeye bağlı olmasına rağmen, Norveçli yıldız Erling Haaland'ın geleceği tartışma alanından uzak görünmüyor; bunun sebebi ise İngiliz kulübünü takip eden ve önümüzdeki yıllarda projesi üzerinde büyük yansımalar taşıyabilecek mali dava.

Norveçli golcünün babası Alfie Haaland'ın açıklamaları, oğlunun geleceğine dair daha fazla soru işaretinin önünü açtı; zira baba Haaland, Manchester City'nin İngiltere Premier Lig mali düzenlemelerine yönelik 115 ihlal işlediğine dair mahkûmiyetine ilişkin temyiz işlemlerinin sonucunu beklemeyi tercih ederek olayların önüne geçmek istemedi.

Haaland sezona güçlü bir şekilde başlamış, Premier Lig'deki ilk 9 maçında 9 gol kaydetmişti; ancak Manchester City'nin Brighton'a karşı aldığı 1-0'lık mağlubiyette fileleri havalandıramamıştı.

Norveçli golcü, Manchester City'nin sportif projesinin en önemli direklerinden biri olarak kabul ediliyor ve mevcut dönemde takımın en öne çıkan yüzünü temsil ediyor; bu da onun geleceğiyle ilgili her türlü konuşmayı, özellikle kulübün üzerine gölge düşüren dava göz önünde bulundurulduğunda, geniş bir ilginin odağı haline getiriyor.

Alfie Haaland, Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarda şunları söyledi: "Bence temyiz işlemlerini beklememiz gerekiyor. Şu anda Manchester City'yi hedef alan taraftarlar, rakip kulüpler ve özellikle gazeteciler olsa da işler hızlı ilerleyebilir. Bu yüzden temyizin sonucunu görmek için beklememiz gerekiyor."

Şunları ekledi: "Manchester City, masumiyetini kanıtlayan güçlü delillere sahip olduğuna inanıyor; bu yüzden karar çıkana kadar beklemenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Erling mümkün olduğunca uzun süre futbol oynamayı düşünüyor ve buna odaklanıyor; bence bu davayı diğerlerinden daha fazla düşünenler, sahanın dışında bulunan bizleriz."