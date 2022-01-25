Erling Haaland'a yeni sözleşme imzalatma çabalarından henüz sonuç alamayan Dortmund, bir diğer genç oyuncusuyla da benzer bir sorun yaşıyor.

Youssoufa Moukoko'nun menajeri Patrick Williams, 17 yaşındaki yıldız adayının kariyerine Dortmund formasıyla devam etmesinin henüz kesinleşmediğini söyledi.

Ne söyledi?

Bild'e konuşan Williams, Moukoko'yla birçok Avrupa kulübünün yakından ilgilendiğini de belirtti.

"Youssoufa, Dortmund ile sözleşme uzatma konusunda kesin bir anlaşmaya varmadı."

"Youssoufa ile birçok kulüp ilgileniyor, bu bir sır değil. Kontratı 2023 yazında sona erecek, bu tarih giderek yaklaşıyor. Büyük kulüpler de bunun farkında."

Rekor kırmıştı

Dortmund ile ilk maçına 16 yıl 1 günlükken çıkan Moukoko, Bundesliga tarihinde forma giyen en genç oyuncu olmuştu.

Moukoko'nun A takmdaki ilk maçı, Dortmund'un 21 Kasım 2020'de Hertha Berlin'i 5-2 mağlup ettiği karşılaşmaydı. Bu maçta bitime beş dakika kala oyuna dahil olan genç forvet, geçen sezon 14 maçta daha görev yaptı ve üç gol attı.

Ancak Moukoko'nun ümit veren bu başlangıcına sezonu kapatmasına neden olan bağ sakatlığı sekte vurdu.

Bu sezon da üç farklı sakatlık nedeniyle 12 maç kaçıran Moukoko, 2021/22'de Bundesliga'da sadece 104 dakika sahada kalabildi.

Menajeri Williams, Kamerun asıllı Alman oyuncunun gelişimi için daha fazla süre alması gerektiğine inanıyor.

"Evet, sakatlıklar nedeniyle geri gittiği doğru. Ayrıca Dortmund'da rekabet çok yüksek. Ama Dortmund ona kariyerinin bu aşamasında ihtiyacı olan forma şansını vermiyor. Bu yüzden geleceği için en iyi seçeneği düşünüyoruz."

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