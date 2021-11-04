Haaland iki efsane golcüyle aynı takımda buluşabilir!

Premier Lig'deki dört maçlık maç kazanamama serisini Tottenham deplasmanında alınan 3-0'lık galibiyetle sonlandıran Manchester United'da gelecek sezona yönelik transfer çalışmaları başladı.

Alman basını İngiliz devinin, Dortmund'da attığı gollerle transfer piyasasının gözde ismi haline gelen Erling Haaland'ı istediğini öne sürdü.

Bild'de yer alan haberde Manchester United ile ezeli rakibi Manchester City'nin, Dortmund ile yaptığı sözleşmede 2022 yazında 70 milyon euro karşılığına serbest kalma maddesi bulunan Norveçli yıldız için bu bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi.

Öte yandan Manchester United cephesi Haaland'ı Molde'de çalıştıran Ole Gunnar Solskjaer'e sahip olduğu için kendilerini bir adım önde görüyor.

Menajeri Solskjaer'e tepkili

Solskjaer her ne kadar Haaland ile iyi bir ilişkiye sahip olsa da Haaland'ın menajeri Mino Raiola'nın bir diğer oyuncusu Paul Pogba'nın Manchester United'daki kötü performansından Solskjaer'i sorumlu tutması bu transferi daha karmaşık bir hale getiriyor.

Geçtiğimiz yıl Şampiyonlar Ligi'nin en golcü oyuncusu olan Haaland ise sezonun sona ermesini bekliyor.

Dortmund'a transfer olduğu günden bu yana forma giydiği 69 maçta 70 gol atan Haaland, Manchester United'a transfer olması halinde Cristiano Ronaldo ve Edinson Cavani gibi iki önemli santrforla birlikte oynayacak.

Ronaldo'nun 37, Cavani'nin ise 35 yaşında olduğu düşünüldüğünde Manchester United'ın geleceğinde çok önemli bir yer tutması beklenen Haaland, teklifi kabul etmesi halinde Kırmızı Şeytanlar'ın son yıllarda yaptığı en önemli transfer olacak.

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