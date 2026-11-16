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Brighton & Hove Albion, bu Premier League sezonunun büyük sürprizi. Bunda başta iki Alman'ın payı var: Teknik direktör Fabian Hürzeler ve tecrübeli Pascal Groß.

Bir bilgi yarışması sorusu: Premier League'de şu ana kadar sezonun en iyi oyuncusu kim? Pascal Groß! En azından saygın spor sitesi The Athletic böyle düşünüyor. Bu yanıt, özellikle bazı BVB taraftarlarına ilk bakışta şaka gibi gelebilir. Ancak hiç de temelsiz değil.

Groß'un söz konusu sıralamada Declan Rice (2., Arsenal) ve Erling Haaland (3., Manchester City) gibi yıldızları geride bırakması tesadüf değil. Listede yer alan diğer tek Alman lejyoner ise Kevin Schade (44., Brentford). Örneğin Florian Wirtz (Liverpool), en iyi 50 oyuncu arasına bile giremedi.

Bu, artık 35 yaşında olan Groß için hak edilmiş bir takdir. Zira 2026'nın başında Borussia Dortmund Teknik Direktörü Niko Kovac'ın planlarında yer bulamamış ve kış döneminde neredeyse hiç beklenmedik şekilde Brighton'a dönmüştü.

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Martılar şu anda ligde ikinci sırada ve son şampiyon Arsenal'in beş puan gerisinde. Arsenal bu sezon da şampiyonluğun büyük favorisi olarak görülüyor; ilk on haftada aldığı dokuz galibiyetle de bu konumunu pekiştirdi. Tek yenilgisini ise, evet, Brighton karşısında aldı! Fabian Hürzeler'in takımı, eylül ortasında taktik açıdan müthiş bir performans sergileyerek son şampiyonu 3-0 mağlup etti . Arsenal, favori görülmeyen rakibinin son derece agresif presine cevap bulamadı.

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Premier League'de gol katkısı lideri: Groß, Hürzeler'le birlikte Brighton'ın başarısının yüzü

Sahanın yıldızı, bir gol atıp bir de asist yapan Groß'tan başkası değildi. Üstelik bu, tek seferlik bir performans değildi. Orta saha oyuncusu, doğrudan katkı verdiği on golle (dört gol, altı asist) Premier League'in gol katkısı listesinde Haaland'ın (dokuz gol, sıfır asist) bile önünde. Böylece Brighton'ın ligin en iyi hücum takımına sahip olmasında belirleyici bir rol oynuyor.

Üstelik Arsenal karşısında ses getiren performansından yalnızca birkaç hafta sonra Premier League'de ayın oyuncusu seçildi. 35 yıl üç aylıkken bu ödülü kazanan en yaşlı altıncı oyuncu oldu. Ondan daha yaşlı olanlar yalnızca Stuart Pearce, Teddy Sheringham (ikisi de 38), Cristiano Ronaldo (37), Gianfranco Zola (36) ve Paul Scholes'tu (35 yıl dokuz ay).

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Zamanlama hayli ilginçti. Groß, yalnızca birkaç gün önce Almanya Millî Takımı'nı bıraktığını açıklamıştı. Jürgen Klopp'un ilk kadrosunun duyurulmasından kısa süre sonra, "Futbol oynamaktan, burada kulübümde hâlâ keyif alıyorum ama Almanya'da bir değişim yaşanıyor ve bu da iyi bir şey. Onlar için şans dileyeceğim" demişti. Kendisini, orta sahadaki yoğun rekabete rağmen kadroda mutlaka isteyen eski millî takım teknik direktörü Julian Nagelsmann'ın Dünya Kupası kadrosuna çağırması da sürpriz olmuştu. Nagelsmann, Groß'u millî takımı bir arada tutan oyuncu olarak övmüştü: "Onu, oyuncular arasında kimin o anda neye ihtiyaç duyduğunu iyi sezen bir mıknatıs gibi görüyorum."

Sonuçta Groß, denizaşırı ülkelerdeki fiyaskoda yalnızca son grup maçında Ekvador'a karşı oynanan ve önem taşımayan 2-1'lik yenilgide oyuna sonradan girerek forma giydi. Bu, millî formayla son maçı oldu. Almanya, Paraguay'a penaltı atışlarında utanç verici biçimde elenirken o, heyecanı yalnızca kenardan yaşayabildi. Groß daha sonra, bazı diğer oyuncuların aksine kendisinin penaltı kullanmak istediğini açıkladı . "Bu senaryoya hazırlıklıydım ama sonradan bunun hesabını sormak istemiyorum" dedi.

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Bu sözler, Groß'un kendisine uygun bir ortamda sağlayabileceği katkıyı iyi anlatıyor. İhtiyaç duyulduğunda hazır olan sessiz bir lider. Öne çıkan ama ikinci planda, daha küçük bir rol üstlenmekte de sorun görmeyen biri. Brighton'a döndüğünde de böyle bir rol üstleneceği düşüncesi çoktan, hem de rekor denecek kadar kısa sürede, boşa çıktı! Transferinin açıklanmasından bir gün sonra oyuna girdi, beş gün sonra ise yeniden ilk 11'de yer aldı. Rakip Manchester City'ydi.

IMAGO

Groß hakkındaki yanlış kanı: BVB ve Niko Kovac için artık yeterince fit değil miydi?

Yine de bu yanlış kanıyı anlamak mümkündü. Sonuçta Groß, BVB'de oldukça hayal kırıklığı yaratan bir dönemden çıkıyordu. 2024 yazında, tartışmasız oyun zekâsıyla savunma ile hücum arasında bağ kuracak ve eski teknik direktör Nuri Sahin'in sahadaki uzantısı olacak kilit bir transfer olarak karşılanmıştı. Kovac yönetiminde 50 resmî maçta 16 gol katkısı üretmesine rağmen son dönemde yedek kulübesine mahkûm oldu. 2025/26 sezonunun ilk yarısında dinamizm ve fiziksel yeterliliğin öne çıktığı sistemde, Felix Nmecha, Marcel Sabitzer ve Jobe Bellingham'ın arkasında Groß'a artık yer kalmamıştı. Hayal kırıklığı yaratan tablo: Olası 2.220 dakikanın 732'sinde sahadaydı.

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Bu nedenle Brighton'a dönüşü hem mantıklı hem de tutarlı bir adımdı. Yıldızının bir zamanlar gerçekten parladığı yere dönüyordu. East Sussex kontluğunun kulübü, bugün yalnızca veriye dayanan ve defalarca taklit edilen oyuncu izleme sistemi sayesinde yaptığı alışılmadık transferlerle tanınıyor . O dönem ise geniş kitlelerin hiç tanımadığı Groß için Ingolstadt'a üç milyon euro ödemişti. Yedi yıl ve 228 Premier League maçında 75 gol katkısı sonra BVB, Groß'u yedi milyon euroya transfer etti.

Groß ayrıca, çoğunlukla hücuma dönük bir merkez orta saha oyuncusu olarak görev yaptığı ve zaman zaman kaptanlık pazubendini taktığı Hürzeler'in takımında, mevcut kadrodaki başka hiçbir oyuncuda olmayan bir konuma sahip. Manchester City maçında ilk 11'e dönüşünden bu yana ligde bir daha yedek kulübesinde başlamadı. Yalnızca iki kez oyundan alındı. Brighton'da başka hiçbir oyuncuda görülmeyen bu konum, öncelikle sadece ortalamanın üzerindeki gol katkısıyla ilgili değil.

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Groß'un şaşırtıcı rakamları: Bir gol katkısı makinesinden çok daha fazlası, yakında da teknik direktör

Çünkü Groß, bir gol katkısı makinesinden çok daha fazlası. FotMob verilerine göre hazırladığı 29 şut fırsatıyla ligin en yaratıcı oyuncusu da o. Ayrıca fiziksel olarak diğer oyunculara hâlâ rahatlıkla ayak uydurabildiğini gösteriyor. Almanya Millî Takımı'nda 19 kez forma giyen oyuncu, on maçta yaklaşık üç maratona denk gelen 119,5 kilometre koşarak Premier League'deki diğer tüm futbolculardan daha fazla mesafe katetti. Dortmund'da ve Kovac'ta şaşkınlık yaratabilecek rakamlar.

Groß, kısa süre önce Sky'a gol önündeki etkileyici performansı hakkında "Bunu pek beklemiyordum" dedi. Ardından yaptığı değerlendirmede de tam isabet kaydetti: "Benim için de tüm takım için de iyi bir başlangıç oldu. Oyun tarzımızın bana çok uygun olduğunu düşünüyorum. Çok sayıda pozisyon üretiyor, çok top kazanıyor ve son pası verebileceğiniz durumlara sık sık giriyoruz. Çok sayıda gol fırsatı yaratmak istiyoruz. Bu takımda oynamak gerçekten keyifli."

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Kim bilir? Belki de bu başarı hikâyesi, Brighton'ın tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi'ne katılmasıyla sonuçlanır. Böyle bir durumda, sezon sonunda sözleşmesi bitecek Groß için futbolu bırakma sorusu da gündeme gelmeyebilir. Aynı röportajda "Kendimi iyi hissettiğim, keyif aldığım ve takımıma yardım edebildiğim sürece devam edeceğim. Takımda bana uyan, beni tatmin eden ve memnun olduğum bir rolüm olması da benim için önemli. Bunlar sürdüğü sürece bırakmam için bir neden görmüyorum" diyerek dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kariyerini bitirmesi hâlinde ise kendi içinde "huzurlu" olacağını söyledi.

Üstelik sonrası için planı belli. Mannheim doğumlu Groß'u, birçok kişinin çok başarılı olacağına inandığı bir teknik direktörlük kariyeri bekliyor. Kısa süre önce kicker'a söylediğine göre tek eksiği "futbol öğretmeni" lisansı. "Çünkü mevcut programımızda buna zaman kalmıyor" dedi ve ardından haklı bir gerekçe sundu: "O da biraz daha beklemek zorunda. Ama bu sorun değil."

Getty Images

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Pascal Groß'un BVB ve Brighton'a dönüşünden bu yana performans verileri

Kulüp BVB Brighton & Hove Albion Maç (oynadığı dakika) 66 (4.558) 38 (3.253) Gol 1 6 Asist 17 11