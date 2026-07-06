"Haaland her şeyi mahvetti"... Ancelotti, Vinícius'un sırrını ortaya koyuyor ve geleceği hakkındaki tartışmaya son veriyor

Brezilya milli takımının Norveç karşısında şok edici bir şekilde 2026 Dünya Kupası'ndan elenmesinin ardından, Carlo Ancelotti, özellikle maç sırasında aldığı taktiksel kararlar nedeniyle, başta penaltıyı Vinícius Júnior yerine Bruno Guimarães'e yaptırma kararı olmak üzere, yoğun eleştirilerin hedefinde buldu.

İtalyan teknik direktör, MetLife Stadyumu’nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, hayal kırıklığına rağmen soğukkanlılığını koruyarak, elenme nedenleri hakkında açıkça konuştu, taktiksel tercihlerini savundu ve penaltıyı atacak oyuncuyu seçme kararının doğaçlama olmadığını, tam bir yıl boyunca toplanan veriler ve istatistiklere dayandığını açıkladı.

Ancelotti, konuşmasına turnuvaya veda etmenin üzüntüsünü vurgulayarak başladı, ancak bu yenilginin projenin sonu olmayacağını da vurguladı.

Ancelotti, “Hepimiz derin bir üzüntü duyuyoruz. Dünya Kupası’nda iyi bir performans sergilediğimizi düşünüyorum ve bugünkü maçı kazanmayı hak etmiştik. Böyle bir yenilgi son değil, yeni bir dönemin başlangıcıdır” dedi.

Brezilya’nın maçı nasıl kaybettiğine ilişkin olarak İtalyan teknik direktör, Erling Haaland farkı yaratana kadar takımının uzun süre maçın kontrolünü elinde tuttuğunu vurguladı.

Şöyle devam etti: “Maç 70 dakika boyunca kontrolümüz altındaydı, ancak sonunda maçı belirleyen Haaland oldu.”

Taraftarların tepkisi... ve milli takımın geleceği

Erken elenmenin ardından Brezilyalı taraftarların tepkisine ilişkin beklentileri sorulduğunda, odak noktasının çalışmaya devam etmek olduğunu açıkladı.

“Taraftarların nasıl tepki vereceğini bilmiyorum. Yapacağımız şey, çalışmaya devam etmek, daha iyi olmaya çalışmak ve yeni fikirler aramak olacak” dedi.

Ancelotti, asıl çalışmanın turnuva bittikten sonra başlayacağını vurguladı ve milli takımın üzerine inşa edilebilecek iyi bir temele sahip olduğunu belirtti.

Ancelotti, “Yarın, güçlü bir genç oyuncu grubunun yanı sıra, devam edebilecek deneyimli oyuncular ve milli takıma katılabilecek yeni isimlerden oluşan bu takımın geleceğini düşünmeye başlayacağız” dedi.

Brezilya neden pres yapmadı?

Brezilya’nın yüksek pres uygulamasına başvurmaması konusundaki bir soruya yanıt olarak Ancelotti, bunun Norveç’in oyun tarzının gerektirdiği taktiksel bir karar olduğunu açıkladı.

Şöyle konuştu: “Yüksek pres uygulamak zordu çünkü Norveç, Martin Ødegaard’ı marke etmeye odaklanmıştı; ayrıca bu, Haaland’ın bire bir mücadelelerdeki hızı nedeniyle büyük bir risk taşıyordu.”

İtalyan teknik direktör, maç sırasında yaptığı değişikliklerden bahsederek, bunların takıma ek hücum seçenekleri sunmak amacıyla yapıldığını vurguladı.

"İlk yarıda ve skorun hala 0-0 olduğu ikinci yarıda da fırsatlar yakaladık. Takıma daha fazla derinlik kazandıracak yeni oyuncuları oyuna sokmak için değişiklikler yaptık" dedi.

Şöyle devam etti: “Endrick, takıma daha fazla derinlik katmak için oyuna girdi ve oyuna girdikten bir veya iki dakika sonra bir fırsat yakaladı. Neymar ise son üçte bir bölgede takıma daha fazla kalite katmak için oyuna girdi; Bruno Guimarães’i ise yorgun olduğu için oyundan aldım.”

Tartışmalı penaltının sırrı

Basın toplantısının en ilgi çekici noktalarından biri, kadroda Vinícius Júnior ve Neymar gibi isimler varken penaltıyı atması için Bruno Guimarães’in seçilmesine ilişkin açıklamasıydı.

Ancelotti, bu kararın titiz bir analiz ve uzun vadeli istatistiklere dayandığını belirterek şöyle konuştu: "Oyuncularımız ve kulüp oyuncuları için bir yıl boyunca istatistikler topladık. Penaltı vuruşlarında en iyi olan Neymar'dı, onu Igor Thiago, ardından Raphinha, sonra Bruno Guimarães ve son olarak da Gabriel Martinelli izliyordu. Bruno'yu seçtik çünkü o anda sahada bulunan en iyi penaltı vuruşçusu olduğunu düşündük."

Ancelotti, Casemiro’nun ayrılmasından bu yana orta sahanın etkisinin azalmasının ardından, bu bölgeyi yeni oyuncularla güçlendirmeye açık bir ihtiyaç olduğunu kabul etti.

Şöyle konuştu: “Orta sahada yüksek seviyede oynayan genç oyuncuları kadromuza katmamız gerektiği açık. Brezilya futbolunda gelecekte milli takıma katılabilecek gelecek vaat eden yetenekler var.”

Kişisel değerleri... ve soyunma odası atmosferi

İtalyan teknik direktör, kişisel felsefesine de değinerek rol model olmaya çalışmadığını vurguladı.

"Kimseye örnek olmak istemiyorum. Bu tutkuyu ve heyecanı çocukluğumdan beri yaşıyorum ve bu tutku bugün de devam ediyor" dedi.

Ancelotti, turnuvadan elendikten sonra milli takım kampındaki psikolojik durumdan bahsederek açıklamalarını sonlandırdı.

"Hepimiz derin bir üzüntü duyuyoruz, taraftarlar da öyle. Bu yenilginin ardından bu his tamamen doğal, ancak ilerlemek ve daha iyi bir gelecek inşa etmek için doğru yolu bulmalıyız" dedi.