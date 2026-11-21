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Manchester City, cumartesi günü Premier League'de bir kez daha değerli puanlar kaybetti. Teknik direktör Enzo Maresca'nın ekibi, Etihad Stadyumu'nda uzun süre sürpriz bir galibiyete yakın görünen Fulham ile 1-1 berabere kaldı. Konuk ekibi Rodrigo Muniz öne geçirirken Elliot Anderson, ikinci yarıda attığı muhteşem vole golüyle skoru 1-1'e getirdi. İlk yarıda Erling Haaland'ın tartışmalı bir kararla golü iptal edildi.

Manchester City maça büyük bir baskı altında çıktı. Son üç lig maçını kaybeden İngiliz devi, Fulham karşılaşması öncesinde lider Arsenal'in altı puan gerisindeydi. Nottingham Forest'a karşı alınan 3-1'lik yenilginin ardından Maresca ilk 11'de üç değişiklik yaparak Nico O'Reilly, Ayyoub Bouaddi ve Phil Foden'a şans verdi. Fulham'da ise eski Ajax savunmacıları Calvin Bassey ve Kenny Tete ilk 11'de başladı.

Ev sahibi ekip ilk dakikalarda oyunun kontrolünü ele almaya çalıştı ancak Fulham'ın iyi organize olmuş savunmasını aşamadı. David Affengruber kritik bir müdahaleyle O'Reilly'nin tehlike yaratmasını önlerken Haaland'ın bir şutu da engellendi. Fulham ise kendi yarı sahasına çekilmedi ve sık sık hücuma çıktı.

Bu ataklar 16. dakikada sürpriz bir gol getirdi. Bu öğleden sonra Fulham formasıyla eski takım arkadaşlarına karşı oynayan Oscar Bobb, güzel bir atağın ardından Muniz'e pasını verdi. Brezilyalı forvet hiç tereddüt etmeden ceza sahası içinden topu ağlara gönderdi: 0-1.

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Manchester City birkaç dakika sonra beraberliği yakaladığını düşündü. Haaland, 25. dakikada kaleci Bernd Leno'nun ilk şutunu iyi kontrol edememesinin ardından ikinci denemesinde topu ağlara gönderdi. Ancak hakem Tom Bramall, Norveçli oyuncunun topa Leno'nun ellerinden müdahale ettiği gerekçesiyle golü iptal etti. VAR da kararı onayladı. Leno topu henüz sıkıca kavramamış gibi göründüğü için bu son derece tartışmalı bir karardı.

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İptal edilen beraberlik golü ev sahibi ekipte büyük hayal kırıklığı yarattı. City sonrasında da Fulham'a baskı kurmakta zorlandı. Haaland iki net fırsat daha yakaladı ancak ilkinde topu farklı şekilde üstten, diğerinde ise yandan auta gönderdi. Diğer tarafta Bobb savunmadaki özensizlikten yararlanınca Gianluigi Donnarumma müdahale etmek zorunda kaldı. İlk yarı sonunda taraftarlar City oyuncularını soyunma odasına ıslıklarla uğurladı.

Maresca devre arasında oyuncu değişikliğine gitmedi ancak takımı soyunma odasından daha enerjik döndü. Foden'ın şutunda Affengruber kritik bir müdahale yaptı ve ev sahibi ekip Fulham'ı giderek daha fazla geriye itti. Hak ettiği beraberlik golü 57. dakikada geldi. Foden'ın kullandığı korneri Sander Berge uzaklaştırdı, dönen topu Anderson harika bir voleyle ağlara gönderdi: 1-1.

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Bu gol, Anderson'ın Manchester City formasıyla ligde attığı ilk goldü. Ardından gözle görülür bir özgüvenle oynayan orta saha oyuncusu ikinci golüne yaklaştı ancak şutu Leno'nun sol direğinin yanından dışarı çıktı. Haaland'ın ona pas verdiği umut vadeden bir atak da ikinci golü getirmedi.

Fulham ise ev sahibinin artan baskısına boyun eğmedi. Berge'nin mükemmel pasıyla Muniz, ikinci golü için büyük bir fırsat yakaladı ancak Donnarumma köşeye giden alçak topu güzel bir kurtarışla çıkardı. İtalyan kaleci kısa süre sonra eski Ajax oyuncusu Calvin Bassey'nin şutunda yaptığı bir başka başarılı kurtarışla da öne çıktı.

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Son bölümde Maresca, Rayan Cherki, Josko Gvardiol ve Allan'ın da aralarında bulunduğu oyuncuları oyuna alarak galibiyeti elde etmeye çalıştı ancak ikinci gol gelmedi. Böylece City'nin Fulham karşısında üst üste aldığı 17 Premier League galibiyetlik seri sona erdi. Maresca'nın ekibi ligde üst üste dördüncü yenilgisini önlese de ikinciliği Brighton & Hove Albion'a kaptırdı.