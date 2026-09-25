Haaland fırtınanın merkezinde: Manchester City küme düşerse Norveçli golcüyü ne bekliyor?

Erling Haaland, İngiltere Premier Lig'in ekonomik yönetmeliklerinin ihlaline ilişkin 115 suçlamadan 114'ünden suçlu bulunması sonrasında kulübün maruz kalabileceği olası cezalar gölgesinde Manchester City'deki durumunu bekliyor.

Kulübe henüz herhangi bir ceza verilmezken, süreç devam ediyor ve Manchester City'nin kararı temyize götürmesi bekleniyor.

İspanyol "Sport" gazetesinin "The Athletic"e dayandırdığı habere göre, olası cezalar para cezaları ve uyarılardan puan silinmesine, hatta Premier Lig'den ihraç edilmeye kadar uzanıyor; bu da takımın kadrosu ve yıldızları üzerinde geniş çaplı sonuçların kapısını aralayabilir.

Manchester City ağır bir cezaya maruz kalması halinde, dünyanın en önemli forvetleri arasındaki yeri ve kulübe katıldığından bu yana güçlü performanslar sergilemeyi sürdürmesi göz önünde bulundurulduğunda, Haaland en çok ilgi çeken oyunculardan biri olarak öne çıkıyor.

Norveçli forvet, geçen ocak ayında sözleşmesini yenilemesinin ardından Manchester City ile 2034 yılına kadar sözleşmeyle bağlı bulunuyor. Yayımlanan bilgilere göre sözleşme, kulübün küme düşmesi halinde kendisine otomatik olarak ayrılma imkanı tanıyan bir madde içermiyor.

Ayrılığın anahtarı Haaland'ın elinde

İngiliz basınındaki haberler, Haaland'ın sözleşmesinde Manchester City'nin küme düşmesi durumunda ayrılmasına olanak tanıyan belirli bir cezai şart bulunmadığını belirtiyor; ancak oyuncu, 2030 yılının yaklaşmasıyla birlikte yeni sözleşmesinin ortasında ayrılma imkanına sahip olabilir. Kulüple bağının sonuna yaklaştıkça kendisiyle sözleşme yapmak için istenecek bedel de düşecek.

Haaland'ın menajeri Rafaela Pimenta, sözleşme yenilemesinin ardından oyuncu sözleşmelerine ilişkin felsefesinden bahsetmiş ve oyuncunun her zaman "kapının anahtarı" olarak nitelendirdiği şeye sahip olmasına özen gösterdiğini, bunun da kulübünde devam etmek istemediğinde ayrılma kararı alabilmesine imkan tanıdığını vurgulamıştı.

Pimenta, oyuncunun kariyeri ve hayatıyla ilgili kararları alabilecek durumda olması gerektiğini de sözlerine ekleyerek, ajansta çalıştığı süre boyunca bir oyuncunun ayrılmak isteyip de bunu gerçekleştirememesi gibi bir durumun yaşanmadığını belirtti.