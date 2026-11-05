Manchester City forveti Norveçli Erling Haaland, dün çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Leipzig maçındaki parlak performansının ardından takım arkadaşı İngiliz Elliot Anderson'a övgüler yağdırdı ve orta saha oyuncusunun geçen yaz katıldığı İngiliz takımında harika bir başlangıç yaptığını vurguladı.

Haaland, maçın ardından "TNT Sports" kanalına yaptığı açıklamalarda Anderson hakkında şunları söyledi: "Muhteşemdi, Manchester City'deki kariyeri için harika bir başlangıç. Açıkçası ondan beklediğiniz şey tam da bu; doğrudan gelip üst düzey bir performans sergilemesi. Ama bu kolay değil, her şeye uyum sağlamak için biraz zamana ihtiyacınız oluyor. Çok etkileyiciydi, ona büyük saygı duyuyorum."

Leipzig karşısındaki galibiyet golünün sahibi Norveçli forvet şunları ekledi: "Benim için en önemli şey takımın galibiyetler elde etmesine yardımcı olmak ve bugün bunu başardım, ancak bence daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor."

Haaland, UEFA'nın resmi sitesinin aktardığına göre sözlerine şöyle devam etti: "Bir gol önde olduğumuzda, ikinci, hatta belki üçüncü golü bulmak için daha fazla baskı yapmamız gerekiyordu. Bir kulüp olarak yapmamız gereken şey bu. Bu yönümüzü geliştirmek için çalışmalıyız."

Manchester City, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının dördüncü haftasında Leipzig'i 3-2 mağlup ederek heyecan dolu bir galibiyet elde etmişti. İngiliz takımı, 37. dakikada Castello Lukeba'nın kendi kalesine attığı kendi kaleye gol niteliğindeki golle öne geçerken, ikinci yarının başında Ridle Baku ev sahibi takım adına beraberliği sağladı.

Enzo Fernandez 58. dakikada Manchester City'yi yeniden öne geçirdi, ancak Antonio Nusa üç dakika sonra Leipzig adına beraberliği yakaladı. Ardından Haaland sahneye çıkarak Elliot Anderson'ın pasından faydalanıp 78. dakikada galibiyet golünü kaydetti.

Manchester City, 4 maçta puanını 9'a yükselterek Şampiyonlar Ligi lig aşaması puan tablosunda yedinci sıraya çıktı ve doğrudan son 16 turuna yükselme şansını güçlendirdi. İlk sekiz takım bir sonraki tura doğrudan yükseliyor.