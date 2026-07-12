Haaland, Bellingham'ı savundu: Eleştiriler dünyanın en iyisine yakışmaz

Norveçli forvet Erling Haaland, Dünya Kupası çeyrek finalinde uzatmaların ardından İngiltere’nin Norveç’i 2-1 mağlup etmesinde Jude Bellingham’ın gösterdiği performans ve liderliğinden şaşırmadığını belirtti. Haaland, İngiliz orta saha oyuncusunun dünyanın en iyi futbolcularından biri olduğunu ve maruz kaldığı eleştirilerin boyutunu hak etmediğini vurguladı.

Haaland, turnuva öncesinde İngiltere milli takımının ilk on birindeki yeri konusunda tartışmaların yaşandığı Bellingham'ın maçta iki gol atarak Kuzey Amerika'da düzenlenen Dünya Kupası'ndaki gol sayısını 6'ya çıkarmasının ardından, Borussia Dortmund'daki eski takım arkadaşını övdü.

"ESPN" tarafından aktarılan açıklamalarında Haaland, "Bugün iki gol atıp bu performansı sergilemesine şaşırmadım" dedi.

Ve ekledi: “Beni şaşırtan tek şey, bazen yeterince gol atamadığı ya da başka bir nedenden dolayı gereğinden fazla eleştiriye maruz kaldığını düşünmem.”

Şöyle devam etti: “Bence bunu hiç hak etmiyor, çünkü o dünyanın en iyi oyuncularından biri. Bir orta saha oyuncusu olmasına rağmen gol atıyor ve sahadaki herhangi bir oyuncuyu geçebiliyor.”

"Gud'u övmekten başka bir şey yapamam. Bence o muhteşem bir oyuncu. İngiltere şanslı, Real Madrid de şanslı, çünkü herkes takımında onun gibi bir oyuncuya sahip olmayı ister" diye ekledi.

Haaland, İngiltere maçına 6 maçta 7 golle girmişti, ancak dün Cumartesi günü İngiltere milli takımının savunması karşısında iz bırakamadı.

Buna karşılık, Norveç milli takımı ikinci yarıda (2-1) öne geçmesini sağlayacak bir golden mahrum kaldı; hakem, köşe vuruşu yapılmadan önce Elliot Anderson’a ittiği gerekçesiyle Haaland’a faul verdi.

Haaland, açıklamalarının sonunda şunları söyledi: “Genellikle en iyi takımlar, ve İngiltere elbette oyuncu kalitesi açısından en iyisi, bu tür kararlardan yararlanır. Manchester City’de oynadığımda, bu kararlar genellikle benim lehime olur.”