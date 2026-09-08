Haaland Avrupa'daki çılgınlığını sürdürüyor: Şampiyonlar Ligi'nde yeni bir tarihi rekor

Norveçli yıldız Erling Haaland, Yeni Şampiyonlar Ligi sezonuna her zamanki gibi güçlü bir başlangıç yaptı. İngiliz ekibi Manchester City'yi, kıtasal turnuvanın lig aşamasının ilk haftası kapsamında salı akşamı iki takımı "Dragao" Stadı'nda buluşturan karşılaşmada, ev sahibi Portekiz temsilcisi Porto karşısında değerli bir 2-0'lık galibiyete taşıdı.

City'nin forveti, ikinci yarının başında ve tam olarak 47. dakikada erkenden gollere başladı. Yeni transfer Enzo Fernandez'in gönderdiği isabetli ortaya yükselerek sert bir kafa vuruşuyla topu direğe çarptırdıktan sonra ağlara gönderdi.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarının birincisinde ise Haaland, Cezayirli Rayan Ait-Nouri'nin ceza sahası içindeki müthiş pasını takip ederek ev sahibi ekibe son darbeyi indirdi ve kalecinin engel olamadığı yerden bir vuruşla topu ağlara yolladı.

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Futbol istatistiklerinde uzmanlaşmış "Squawka" ağına göre, Norveçli golcü, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki katılımları tarihinde gol sayısını 59'a yükselterek Alman yıldız Thomas Müller'i (57 gol) geride bıraktı ve turnuvanın tarihi gol kralları listesinde yedinci sıraya çıktı. Hayranlık uyandıran nokta ise bu efsanevi rakama turnuvada oynadığı yalnızca 59 maçta ulaşmış olması.

Haaland, maç başına bir gol ortalamasına ulaşan korkutucu bir oranla golcülük etkinliğini pekiştirdi ve Şampiyonlar Ligi tarihinde 58 gol barajını aşan büyük yediler listesinde büyük bir farkla öne geçti; öyle ki en yakın takipçisi Lionel Messi bu rakama ulaşmak için 76 maça ihtiyaç duyarken, Robert Lewandowski 83 maça, Kylian Mbappe ise 89 maça ihtiyaç duydu. Aynı listede diğer efsaneler için de daha gerideki rakamlar yer aldı; Cristiano Ronaldo 96 maça, Karim Benzema 108 karşılaşmaya ihtiyaç duyarken, Raul Gonzalez bu rakama 111 maçın ardından ulaştı.