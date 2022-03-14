Bugünlerde Erling Haaland'ın her hareketi gideceği takımla ilgili bir işaret olarak algılanıyor.

Tedavi için Münih'e gitmesi, Barcelona teknik direktörü Xavi ile görüştüğüne; Instagram'da Santiago Bernabeu'yle ilgili bir paylaşımı beğenmesi ise Real Madrid'e gideceğine yorulmuştu.

Evinde Manchester City maçı izleyip karamel yerken çekilen görüntüsü bile City'ye transfer olacağına yönelik söylentilere yol açtı.

Piyasanın en gözde santraforu olmak elbette kolay değil, her hareketiniz büyüteç altına alınıyor.

Bu yüksek ilginin, Haaland'ın dünyanın en forvetlerinden biri olması dışında bir sebebi daha var.

Norveçli oyuncunun Borussia Dortmund'daki sözleşmesinde, bu yaz aktif hale gelecek 75 milyon euro'luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Menajer komisyonu ve bonuslar toplam bedeli arttırsa da, bu yine de cüzi bir miktar.

Neredeyse Avrupa'nın tüm önde gelen kulüpleri 21 yaşındaki oyuncunun peşinde, fakat City son dönemde öne çıkıyor.

Madrid de takipte, ama onlar Paris Saint-Germain 'in yıldızı Kylian Mbappe'yi de kovalıyor. Barcelona'nın kırılgan ekonomik yapısı Camp Nou ihtimalini zayıflatsa da, teknik direktör Xavi transfer için ümidini koruyor.

Erling Haaland UÇUYOR ✈️ pic.twitter.com/xecZZVKjLn — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) December 15, 2021

City'nin önünde önemli bir fırsat var. Kulüp transfer için yoğun çaba harcıyor. Pep Guardiola makine düzeninde işleyen takımına katil içgüdüsüne sahip bir santrafor eklemeye kararlı.

Yakın zamanda yöneticilerle Haaland'ın temsilcileri arasında bir görüşme gerçekleşti, ama kulüp yüksek profilli transferlerin hassas doğası nedeniyle temkinli davranıyor.

City, bir yıl önce Harry Kane transferi konusunda kendinden epey emindi, ama Tottenham oyuncunun arzusuna rağmen Kane'i satmayı reddetti.

Haaland'ın sözleşmesindeki satın alma maddesi bu engeli ortadan kaldırıyor. Bu kez tek zorluk, Haaland'ı Etihad'ın doğru adres olduğuna ikna etmek.

Para önemli bir faktör, ama burada anahtar Haaland'ın kişisel tercihi olacak. Guardiola gibi oyuncuların kariyerlerini değiştiren bir isimle çalışma imkanı önemli bir cazibe noktası.

City'nin teknik patronu iyi oyunculara bile seviye atlatabilmesiyle ünlü. Çok sayıda kupa kaldırma şansı da, Dortmund'da sadece bir kez Almanya Kupası'nı kazanan Haaland'ı cezbedebilir. Dortmund bu sezon Şampiyonlar Ligi'ne grup aşamasında veda etmişti.

Guardiola ile Haaland'ın menajeri Mino Raiola arasındaki garip ilişkinin büyük bir sorun yaratması beklenmiyor. İkili geçmişte, özellikle Zlatan Ibrahimovic'in Camp Nou günleri hakkında sert atışmalar yaşamıştı.

Öte yandan, Haaland'ın babası Alfie futbolculuk döneminde üç yıl City forması giydi. Yorkshire'da doğan Erling çocukken sık sık City maçlarını tribünden izliyordu.

Haaland'ın, City'nin en çok kazanan isimlerine yakın bir maaş talep edeceği tahmin ediliyor. Yani transfer için her şey hazır.

🟡 77 Maç

⚽️ 78 Gol



Haaland Havayolları ™️ pic.twitter.com/rKopkCDuXs — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) January 15, 2022

Haaland'ı kadroya katmak büyük bir başarı olacak. Takım santraforsuz da iyi oynuyor, ancak hücumu sürükleyecek hakiki bir golcüye ihtiyaç var.

Geçen sezon Premier Lig şampiyonluğu ve Şampiyonlar Ligi finali, sakatlık ve hastalık sorunları nedeniyle sezonun büyük bölümünü kaçıran Sergio Agüero olmadan gelmişti. Bu nedenle Arjantinlinin ayrılığından pek etkilenmediler.

Yine de, Guardiola'nın niyeti bir sezona daha geleneksel bir merkez forveti olmadan başlamak değildi.

Kane hamlesi gerçekleşmeyince Cristiano Ronaldo'yla ilgilendiler, fakat Portekizli eski takımı Manchester United'a döndü.

En nihayetinde City, sadece yapmış olmak için bir santrafor transferi yapmamaya karar verdi. Guardiola ise bu eksikliğin üstesinden gelecek çözümler bulmak durumunda kaldı.

Guardiola, geçen haftaki Manchester derbisi öncesinde durumu, "Kulübün kesinlikle bir santrafora ihtiyacı var. Kazandığımız için santraforsuz da muhteşem oynadığımızı söyleyen insanlara katılmıyorum" sözleriyle değerlendirmişti.

"Kazanamadığımızda santrafora ihtiyacımız olduğunu ve benim naif davrandığımı söylüyorsunuz. 'Nasıl olur da santraforsuz oynarlar?'

"Kulüp yine deneyecek, henüz transferi yapamadık, ama adapte oluyoruz ve şikayet etmiyoruz."

"Santraforumuz olduğunda farklı bir futbol oynuyoruz, olmadığında ise elimizdeki imkanlar doğrultusunda adapte olmamız gerekiyor."

"Santraforumuz yokken United, Southampton ya da Liverpool gibi oynayamayız. Onlar farklı bir felsefeye sahip. Biz İngiltere'de bunun istisnasıyız."

City, Ocak ayında River Plate'ten Julian Alvarez'i transfer ederek kendini garantiye aldı. River Plate'te kiralık olarak oynayan Alvarez yazın City kadrosuna katılacak.

Fakat City'nin önceliği, Dortmund'da 79 maçta 80 gol atan Haaland. GOAL'ün edindiği bilgilere göre; Haaland kararını önümüzdeki birkaç hafta içinde açıklayacak.

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Geçen yaz yaşanan Kane fiyaskosunun ardından Haaland transferini erken bitirmek siyah ile beyaz gibi bir fark yaratacak.

Daha da önemlisi, ileri uca Haaland'ı koyan bir City'nin şu ankinden bile korkutucu bir takım haline gelecek olması.