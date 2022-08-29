Pep Guardiola, Palace maçında üç gol atan Haaland'ın Manchester City'e hızla alıştığını söyledi.

Eski Dortmund santrforu, City'deki ilk hat-trick'ini yaptı

Norveçli, Premier Lig gol krallığında ilk sırada

Şampiyon, yine geri dönmeyi başardı

NE OLDU? Forvet, 18 dakikada attığı üç gol ile Premier Lig şampiyonunun Crystal Palace karşısında geriden gelip kazanmasına yardımcı oldu. Yaz aylarında Borussia Dortmund'dan 51 milyon sterlin'e transfer edilen Norveçli, Etihad Stadyumu'ndaki ilk golünü kaydetti.

NE SÖYLENDİ?: "Önemli olan onun cana yakın bir adam olması" diyen Guardiola, şu sözlerle devam etti:

"Ona tamamen aşığız. Sadece golleri değil, ne kadar mutlu olduğu da önemli. Davranışını ve beden dilini görüyorum. Oyuncuların beden diline dikkat ediyorsunuz ve onunki her zaman doğru pozisyonda."

BÜYÜK RESİM: Haaland, ilk dört maçında attığı altı golle Premier Lig gol krallığında şimdiden lider durumda. Kulübü ise lider Arsenal'i iki puan farkla takip ediyor.

ÜÇ FOTOĞRAF:

How many goals will Haaland score for Man City this season (all comps)? 1-10

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21-30

31-40

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42% 21-30

22% 31-40

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BİLİYOR MUYDUNUZ? Haaland; Diego Costa, City efsanesi Sergio Agüero ve Mick Quinn'den sonra ilk dört Premier Lig maçında altı gol atan dördüncü oyuncu.

HAALAND'I NE BEKLİYOR? Forvet, 31 Ağustos'ta City'nin Nottingham Forest'ı Etihad Stadyumu'nda konuk edeceği maçta gol sayısını artırmayı umacak.