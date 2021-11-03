Haaland’ın yeni takımına maliyeti 300 milyon euro’yu bulabilir

Avrupa futbolunun en gözde isimlerinden Erling Haaland’ı kadrosuna katmak isteyen kulübün küçük çaplı bir serveti gözden çıkarması gerekecek.

Real Madrid’in Alman oyuncusu Toni Kroos’un menajerliğini yapan Volker Struth, Sport Bild’e verdiği röportajda Haaland ile ilgilenen kulüpleri ve Norveçli yıldızın maliyetini açıkladı.

Ne söyledi?

Struth’a göre Real Madrid’in yanı sıra Barcelona, Bayern Münih, PSG, Manchester City ve Chelsea de 21 yaşındaki golcüyü transfer etmek istiyor.

Dortmund cephesinden şu ana kadar gelen sinyaller, kulüple 2024 yılına dek sözleşmesi bulunan Haaland’ı takımda tutmaya çalışacakları yönündeydi.

Ancak Struth’a göre Haaland’ın sözleşmesinde 2022 yazında aktif hale gelecek bir serbest kalma maddesi bulunuyor. Bonservise ek olarak Haaland’a ödenecek beş yıllık maaş ve menajer komisyonuyla birlikte transferin toplam faturasının 250-300 milyon euro aralığında olması bekleniyor.

Astronomik maaş talebi

Alınan bilgilere göre; Haaland’ın kontratında 75 milyon euro’luk bir serbest kalma maddesi yer alıyor. Norveçli oyuncunun yeni takımından 50 milyon euro yıllık ücret talep edeceği konuşuluyor. Eğer Haaland maaş beklentisinde indirime gitmezse, Bayern Münih’in Robert Lewandowski’nin yerine Haaland’ı kadroya monte etme planı suya düşebilir.

Struth; Bayern’in bu maaşı ödeyebilecek güce sahip olmasına karşın transferi yapmayacağının altını çiziyor.

“Almanya’da bir oyuncuya yıllık 50 milyon euro maaş ödenirse ortalık karışır. Ama Haaland’ın kararını belirleyecek şey para olmayacak. %10 fazla kazanmak için tercihini değiştirmeyecek.”

Sezonun geri kalanını kaçırabilir

Kalçasından yaşadığı sakatlık nedeniyle dört maçtır Dortmund kadrosunda yer almayan Haaland’ın sezonun geri kalan bölümünde forma giyemeyebileceğine dair haberler çıkmıştı.

İlk etapta Haaland’ın Aralık ayının başında sahalara döneceği tahmin ediliyordu. Fakat Haaland ailesine yakınlığıyla bilinen eski futbolcu Jan Aage Fjörtoft, “Ajax mücadelesi Haaland’ın bu sezonki son maçı olabilir” sözleriyle Dortmund taraftarlarını endişelendirdi.