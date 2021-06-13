Hırvatistan maçının golcüsü Raheem Sterling: Manchester City’de goller atamamamın birçok sebebi vardı

İngiltere-Hırvatistan maçındaki tek golü kaydeden Sterling, Manchester City’deki formsuz sezonunun tamamen geride kaldığını düşünüyor.

Jack Grealish, Jadon Sancho ve Marcus Rashford gibi isimleri dışarıda bırakan Southgate, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk maçlarında Raheem Sterling’e görev verdi. Kalvin Phillips’in pasıyla topla buluşan yıldız oyuncu, topu ağlara göndermeyi başardı ve maçın da tek golünü kaydeden isim oldu.

Ayrıca Sterling, maç sonu röportajında formayı kapmak için çok çalıştığını ifade etti.

Sterling, maçtan sonra neler dedi?

“Manchester City’de çok gol atamamanın birçok nedeni var ve bu konu şu aşamada çok alakasız. Şimdi İngiltere için mücadele ediyorum ve oynadığım futboldan memnunum, en önemli olan da bu. Gol attığım için mutluyum.”

“Çok güzel bir duygu. Eğer bir gün büyük bir turnuvada Wembley’de sahaya çıkarsam gol atacağımı hep söylemişimdir. Sonunda bunu başarmak benim için harika bir şey.”

“Yola galibiyetle başlamamız çok iyi oldu. Şimdi önümüzdeki maçlara odaklanmalıyız, umarım onlardan da galibiyetle ayrılırız.”

“Uzun bir sezonu geride bıraktık. İngiltere formasıyla sahaya çıkmak için sabırsızlanıyordum ve iyi bir maç çıkaracağımı biliyordum.”

İngiltere'nin Euro 2020'deki açılış maçında sahaya ilk 11'de Sterling, oyundan alındıktan sonra Gareth Southgate’e sarıldı ve kendisine güvendiği için bir nevi teknik direktörüne teşekkür etti.

Sterling’in geride bıraktığımız sezonda Manchester City formasıyla sönük bir performans göstermesinin ardından, Southgate’in birinci tercihinin Jack Grealish olması bekleniyordu.

2020-21 sezonunda 49 maçta 14 gol kaydeden Sterling, yeterli düzeyde üretkenlik gösteremediği için eleştirilmişti. Fakat görünen o ki, Southgate oyuncusuna hala inanıyor.

Leeds United forması giyen Kalvin Phillips’in güzel pasında topu ağlarla buluşturan Sterling, ayrıca maçın oyuncusu seçildi. Bu galibiyetle birlikte İngiltere, tarihinde ilk kez bir Avrupa Şampiyonası’nda oynadığı ilk maçtan galibiyetle ayrıldı.

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