Gyökeres, baskıyı tamamen Manchester City'ye yükleyen Arsenal'in büyük kahramanı

Arsenal, Cumartesi günü Premier Lig şampiyonluk yarışında önemli bir adım attı. Lider takım özellikle ilk yarıda etkileyici bir performans sergiledi ve Fulham'ı 3-0'lık bir mağlubiyetle Batı Londra'ya geri gönderdi. Arsenal, iki maç eksiği olan ve Pazartesi günü Everton'a konuk olacak takipçisi Manchester City'nin altı puan önünde yer alıyor.

Lider, Emirates Stadyumu'nda ilk yarıda üstün bir performans sergiledi ve kısa sürede gol orucunu bozdu. Bukayo Saka, sağ kanattan Viktor Gyökeres'e pas verdi; Gyökeres, markajını atlatıp yakın mesafeden topu ağlara göndererek skoru 1-0 yaptı. Kısa süre sonra Leandro Trossard'ın şutu, Fulham'ın rahatlamasına neden olacak şekilde direğin yanından dışarı çıktı.

Arsenal baskısını sürdürdü ve Gyökeres ile Saka'nın gol pozisyonlarında başarısız olmalarına üzüldü. Riccardo Calafiori, Trossard'ın ortasında 2-0'ı kafayla atıyor gibi göründü, ancak İtalyan oyuncu ofsayt pozisyonundaydı ve gol iptal edildi. İlk yarının son dakikalarında Saka'nın attığı 2-0 golü iptal edilmedi. Golün hazırlayıcısı, olağanüstü bir performans sergileyen Gyökeres'ti.

Arteta'nın takımı 2-0'dan sonra hız kesmedi ve hatta 3-0'lık üstünlükle devreye girdi. İlk yarının uzatma dakikalarında Trossard, Gyökeres'e pas verdi; Gyökeres, kaleci Bernd Leno'yu güzel bir kafa vuruşuyla alt etti ve Arsenal taraftarlarını adeta coşturdu. 45 dakikalık oyun sonunda The Gunners için eşi benzeri görülmemiş bir zenginlik.

Fulham ikinci yarıya hızlı başladı, ancak Arsenal'i hiçbir zaman gerçek anlamda zorlayamadı. Arsenal, organize bir oyun sergilemeye devam etti ve Batı Londra'dan gelen rakibin savunmasının arkasındaki boşlukları kolladı. Gyökeres, iki gol ve bir asistin ardından, maçın 60. dakikasında Arteta tarafından alkışlarla oyundan alındı.

Arsenal, maçın son dakikalarında özellikle rahat bir üstünlüğü korumaya odaklandı. Fulham, Timothy Castagne aracılığıyla bir kez daha iyi bir fırsat yakaladı, ancak onun şutu doğrudan David Raya'ya gitti. Bu arada Arsenal taraftarları bir kez daha lider takımın arkasında yer alırken, Calafiori bir köşe vuruşundan kafayla topu direğe çarptırdı.

Arsenal için başarılı bir cumartesi gecesi oldu ve baskı tamamen Manchester City'nin omuzlarına yüklendi. Premier League'deki bir sonraki görev, Brentford'a 3-0 yenilen küme düşme adayı West Ham United ile oynanacak deplasman maçı.