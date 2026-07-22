İngiliz Liberal Demokratlar Partisi, İngiltere Futbol Federasyonu ile Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA"yı, Uluslararası Futbol Federasyonu "FIFA"dan çekilmeye çağırdı ve oyunu yöneten kurumu "güzel oyunun dürüstlüğünü yok etmekle" suçladı.

İngiliz yayın kuruluşu "BBC"ye göre partinin lideri Sir Ed Davey, FIFA'nın artık futbola ya da taraftarlarına hizmet etmediğini, tamamen feshedilip yeniden inşa edilmesi gerektiğini söyledi.

Liberal Parti'nin bu çağrısı, FIFA'nın Dünya Kupası sırasında aldığı bir dizi tartışmalı kararın ardından geldi. Bunların başında, Amerikan Başkanı Donald Trump'ın doğrudan müdahalesinin ardından, Amerikalı forvet Folarin Balogun'un bir maçtan men cezasını iptal etme yönündeki sürpriz kararı geliyordu.

Avrupa Futbol Federasyonu, FIFA'nın Balogun hakkındaki kararını "kırmızı çizgilerin aşılması" olarak nitelendirdi ve "eşi görülmemiş, anlaşılmaz ve gerekçesiz" olarak değerlendirdi. Bu, iki kurum arasında turnuva boyunca tırmanan gerilimin bir göstergesiydi.

Eleştiriler bununla da sınırlı kalmadı. FIFA, dinamik fiyatlandırma sistemi nedeniyle Dünya Kupası maç biletlerinin fiyatlarının yükselmesiyle ilgili başka suçlamalarla da karşı karşıya. Ayrıca, su içmek için ayrılan mola sürelerine ilişkin tartışma da bunlara ekleniyor; tahminlere göre bu molaların ek reklam gelirlerinden 250 milyon dolara, yani yaklaşık 189 milyon sterline varan bir gelir sağlayabileceği belirtiliyor.

FIFA, Somalili hakem Omar Artan'ın turnuva maçlarını yönetmek üzere Amerika Birleşik Devletleri'ne girişinin engellenmesi meselesini ele alış biçimi nedeniyle de sert eleştirilere maruz kaldı.

Liberal Demokratlar, bu örneklerin bir arada FIFA'nın sınırı aştığını kanıtladığını vurguladı ve İngiliz yayın kuruluşu "BBC"nin görüş almak için üç tarafa, FIFA, UEFA ve İngiltere Futbol Federasyonu'na ulaştığını belirtti.

FIFA Başkanı Gianni Infantino, fiyatlandırma politikasını savunarak bilet fiyatlarının Amerika Birleşik Devletleri'ndeki diğer büyük spor etkinliklerinin fiyatlarıyla uyumlu olduğunu değerlendirdi.

Bünyesinde 211 ulusal federasyon bulunan FIFA, Dünya Kupası turnuvasını düzenleyen kurumdur ve İngiltere Futbol Federasyonu da üyelerinden biridir; bu da bu sistemden çekilmesinin onu otomatik olarak Dünya Kupası'na katılmaktan mahrum bırakacağı anlamına geliyor.

Sir Ed Davey, futbol federasyonlarının birlikte çalışarak "taraftarlara öncelik veren dürüst ve şeffaf bir yönetim kurumu inşa etmesi" gerektiğini söyledi ve şunları ekledi: "İleriye giden tek yol, İngiltere Futbol Federasyonu'nun diğer Avrupa kurumlarıyla birlikte FIFA'dan koordineli bir çekilmeye öncülük etmesidir."

Liberal Demokratlar lideri, Infantino'yu "defalarca kırmızı çizgileri aşmakla" ve "şirket açgözlülüğünün taraftarları dilediğince sömürmesine izin vererek güzel oyunun dürüstlüğünü yok etmekle" suçladı.

Sözlerini şöyle tamamladı: "UEFA'nın öne çıkıp FIFA'dan çekilmesinin, taraftarları ön planda tutan temiz ve şeffaf bir yönetim kurumu inşa etmek için diğer kıta federasyonlarıyla çalışmaya başlamasının zamanı geldi."