Real Madrid teknik direktörü Portekizli Jose Mourinho, İspanya Ligi'nin altıncı haftasında yarın salı günü Martinez Valero Stadı'nda oynanacak Elche maçı öncesinde takım kadrosunu açıkladı.

Real Madrid'in kadrosuyla ilgili en iyi haber, bir kez daha, herhangi yeni bir sakatlığın bulunmaması. Tüm oyuncular Elche karşısında forma giymeye hazır.

Maçtan bir gün önce yapılan antrenman, geçen cumartesi Rayo Vallecano'ya karşı oynanan maçın ardından tüm oyuncularının iyi bir şekilde toparlandığını gören ve derin bir nefes alan teknik heyet için önemliydi.

Real Madrid'in kadrosu şu şekilde:

Kaleciler: Courtois, Lunin ve Sergio Mestre.

Defans oyuncuları: Asensio, Huijsen, Arnold, Konate, Cucurella, Carreras, Rüdiger ve Dumfries.

Orta saha oyuncuları: Bellingham, Camavinga, Valverde, Tchouameni, Arda Güler, Bernardo Silva ve Thiago.

Forvetler: Vinicius Junior, Endrick, Mbappe, Espi, Brahim Diaz ve Yan Diomande.



