Real Madrid, İspanya La Liga kapsamında bugün pazar günü Santiago Bernabéu Stadı'nda Málaga'ya karşı oynadığı maçın ilk yarım saatinde 3 gol kaydetmeyi başardı.

Üç gol yalnızca 11 dakika içinde geldi. Jude Bellingham 19. dakikada skoru açtı, ardından Málaga kalecisi Alfonso Herrero'nun kendi kalesine attığı golle (kariyerinde kalesine giren 26. gol) Real Madrid ikinci golü buldu, Kylian Mbappé ise 30. dakikada üçüncü golü kaydetti.

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İstatistik uzmanı "Mister Chip" hesabı "X" sitesinde şunları yazdı: "Bu, Real Madrid'in bir La Liga maçında 9 Kasım 2019'dan (Eibar'a karşı, Zidane yedek kulübesindeyken) bu yana 3-0 öne geçtiği en hızlı skor oldu."

Real Madrid'in o sezon (2019/2020) lig şampiyonluğuna ulaştığını hatırlatalım.

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