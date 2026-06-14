Güvenlik ile "Philippe Lam" seçeneği arasında... Flick'i Barcelona kampında zor bir karar bekliyor

İspanyol basında yer alan bir habere göre, Barcelona teknik direktörü Hans Flick'in gelecek sezon sağ bek pozisyonundaki krizi çözme planı ortaya çıktı.

13 Temmuz'da başlayacak yeni sezon hazırlık döneminde Barcelona'da gündeme gelebilecek tartışmalar arasında sağ bek pozisyonu da yer alıyor. Herhangi bir teklif gelmemesi ve oyuncunun ayrılmak istememesi durumunda Jules Koundé takımda kalacak ve bu da yeni bir oyuncu transferi olasılığını ortadan kaldıracak.

"Mundo Deportivo" gazetesine göre, Barça teknik direktörü Hans Flick'in Erik Garcia ve Araujo gibi diğer seçeneklerin yanı sıra, Joao Cancelo ile kalıcı olarak anlaşma olasılığı ve Xavi Espart ile Hector Fort gibi iki genç oyuncu da bulunuyor. Her ikisi de, fikirlerinde bir değişiklik olmazsa, yeni sezon hazırlıklarına katılacak.

Alman teknik direktör, farklı özelliklere sahip ve aynı pozisyon için farklı çözümler sunan Xavi Espart ve Héctor Fort arasında zor bir karar vermek zorunda kalabilir.

Bir yandan, Hector Fort birinci takımda daha önce deneyim sahibi ve zor durumlarda soğukkanlılığını koruyor. Geçen sezon Elche'de oynarken, 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan kulüp akademisi mezunu, oyuna iyi bir kavrayış ve yüksek taktiksel disiplin sergiledi; üç gol attı ve iki golün hazırlayıcısı oldu.

Öte yandan, Xavi Espart umut vaat eden bir alternatif. Flick, oyuncunun sakinliğini ve topla dengeli oyununu överek, "Topla oynarkenki özgüveninden etkilendim; biraz Philipp Lahm'a benziyor" demişti.

Buna ek olarak, savunmadaki sakatlıklar Barcelona'yı alternatif arayışına zorladığında, Flick, Espart'ın "mükemmel bir seçenek" olduğunu açıkça belirtti.

Flick, Espart'ın gelişimini takip ettiğini, sakatlığından iyi bir şekilde iyileştiğini ve bu zor dönemde takıma çözümler sunduğunu belirtti.

Flick, Espart'ın sağ kanada yeni bir bakış açısı getirebileceğine inanıyor.

Flick'in karşı karşıya olduğu zorluk, doğru oyuncuyu bulmaktır. Fort daha fazla güvenlik ve daha geniş bir rekabet deneyimi sunarken, Espart ek bir esneklik ve dinamizm unsuru katabilir. Seçim sadece bireysel yeteneklere değil, aynı zamanda takımın ihtiyaçlarına da bağlı olacaktır.

Erik Garcia, güçlü bir rakip ve Flick için sürpriz bir seçenek olabilir, çünkü kendisine fırsat verildiğinde performansıyla herkesi hayran bırakıyor. Doğru, daha önce sağ bek olarak oynamasına rağmen onu nadiren sahaya süren Araujo kadar etkileyici değildi, buna ek olarak Joao Cancelo da doğal pozisyonunda oynuyor.