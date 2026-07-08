Güvenlik güçleri ve insansız hava araçları… Fransa, Fas karşısında 2022’deki senaryonun tekrarlanmasından korkuyor

Fransa’nın başkenti Paris, 2026 Dünya Kupası çeyrek final maçları kapsamında yarın Perşembe akşamı oynanacak Fransa-Fas maçı öncesinde gerekli güvenlik önlemlerini almaya hazırlanıyor.

Maçın, kalabalık topluluklara karşı alınacak sıkı güvenlik önlemleri eşliğinde, Fransa saatiyle tam 22:00'de başlaması bekleniyor.

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Fransız yıldız uyarıyor: Fas karşısında işimiz kolay olmayacak

Fransız "Monte Carlo" radyosu, Dünya Kupası çeyrek finalinde Fransa ile Fas'ın karşılaşmasına ev sahipliği yapacak Boston şehrinden yaklaşık 5525 kilometre uzakta bulunan Paris'in bu heyecanla beklenen maça hazırlandığını bildirdi.

Binlerce Fransız taraftarın, Les Bleus ile Atlas Kaplanları arasındaki maçı izlemek için Gillette Stadyumu’na akın etmesi beklenirken, yetkililer başkent sokaklarında yaşanabilecek olası kutlamaların ayaklanmaya dönüşmemesi için güvenlik önlemlerini alıştır.

Erken önlemler

"Le Parisien" gazetesine göre, maçın başlama saati 22:00 (Fransız saati) olarak belirlenmiş olsa da, yetkililer saat 21:00'dan itibaren güvenlik önlemlerini uygulamaya koymayı planlıyor.

Ayrıca emniyet müdürlüğü, Dünya Kupası çeyrek finali kapsamında insansız hava araçlarıyla sokakların görüntülenmesine izin veren bir karar yayınladı. Bu adım, olası olayları veya kargaşa çıkaranları daha hızlı tespit etmeyi amaçlıyor; zira Aralık 2022’de Fransa ile Fas arasında oynanan Dünya Kupası yarı finalinde 266 kişi gözaltına alınmış, bunların 167’si Paris’teydi.

Özellikle Paris Saint-Germain’in Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunun ardından yaşanan şiddet olayları ve taşkınlıkların ardından, 20 Temmuz’a kadar havai fişek kullanımı yasaklandı.

Maç sırasında Şanzelize Caddesi’nde kendiliğinden oluşabilecek kalabalıkları önlemek amacıyla yetkililer, bazı metro istasyonlarını kapatma kararı aldı. 6. hatta, Charles de Gaulle-Étoile ile Trocadéro istasyonları arasındaki seferler durdurulacak; ayrıca 1. ve 2. hatlarda Charles de Gaulle-Étoile istasyonu halka kapatılacak.