"Real Madrid hem kurumsal hem de sportif açıdan güvenilirliğini kaybetti" diyen Barça başkanı, L'Equipe'e verdiği röportajda şunları söyledi: "Bence yanlış yola girdiler ve şimdi bunun bedelini ödüyorlar. Beklenen sonuçları vermeyen, çok pahalı birçok oyuncuyu transfer etmek için çek defterini çıkardılar."

Gerçekten de Real Madrid son iki yılda büyük bir kupa kazanamadı. Buna karşılık teknik direktör Hansi Flick yönetimindeki Barça, İspanya'da rakipsiz bir görüntü sergiliyor ve dokuz maçta aldığı dokuz galibiyetle LaLiga'da şampiyonluk yolunda ilerliyor. Gelecek pazar oynanacak El Clasico öncesinde ezeli rakibiyle arasındaki puan farkı altı. Katalanların galibiyeti, şampiyonluk yarışında sonucu büyük ölçüde belirleyebilir. Real'in önünde yer alan Atletico Madrid ise bir puan fazlasıyla ikinci sırada. Söylentilere göre teknik direktör Jose Mourinho, merakla beklenen karşılaşma öncesinde şimdiden ciddi baskı altında.

Laporta'ya göre bunda, Kylian Mbappe, Jude Bellingham ve Vinicius Junior'ın da bulunduğu Real Madrid'in yıldızlarla dolu kadrosundaki büyük egoların da payı var. 64 yaşındaki başkan, "Bir kümeste birden fazla horoz olması asla işe yaramaz" dedi. Laporta'ya göre Barça'nın kendi bünyesinden yetişen yeteneklere çok daha fazla ağırlık verme yaklaşımı, Real'in transfer politikasından açıkça üstün.

Barça ile Real Madrid'in arası neden açıldı?

Laporta, iki kulüp arasında uzun süredir ağır yara almış ilişkiye de değindi. "Artık böyle bir ilişki yok. Hatta şu anda bir karşı karşıya geliş yaşandığını söyleyebilirim" dedi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barça ile Real aylardır kamuoyu önünde karşı karşıya geliyor. Bunun başlıca nedeninin büyük yankı uyandıran Negreira davası olduğu düşünülüyor. Davanın odağında, Barcelona'nın İspanya Hakemler Kurulu'nun eski başkan yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira ile bağlantılı şirketlere uzun yıllar boyunca yaptığı toplam yedi milyon avroya varan ödemeler bulunuyor. Mayıs ayında Real Başkanı Florentino Perez, Barça'yı yolsuzlukla suçlamış ve davayı "futbol tarihinin en ağır yolsuzluk vakası" olarak nitelendirmişti. Perez, "Yedi lig şampiyonluğu kazandım. Bunun iki katını kazanabilirdim. Diğerleri benden çalındı" da demişti.

Durum o kadar tırmandı ki dava 25 Kasım'da mahkemeye taşınacak. İki tarafın o tarihte Madrid'de bir uzlaşma görüşmesine katılması gerekiyor. Bu görüşme, Perez hakkında iftira suçlamasıyla açılabilecek olası bir ceza davasından önce yapılacak.

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Real Madrid bugünlerde neden yalnızca Barça ile anlaşmazlık yaşamıyor?

Laporta kısa süre önce Real'e yönelik ağır suçlamalarda da bulundu. Real Madrid bugünlerde LaLiga Başkanı Javier Tebas ile de anlaşmazlık yaşıyor. Tebas'ın X üzerinden kulübün televizyon kanalını Nazi Almanyası tarzında propaganda yapmakla suçlamasının ardından Real Madrid, onun istifasını istemişti.

Laporta, cumartesi günü Real Betis'e karşı oynanan lig maçı (5-2) öncesinde, "LaLiga'nın başında, bu tür konuların gerektirdiği deneyime sahip Javier Tebas'ın bulunması. Ayrıca Madrid'in LaLiga'ya yönelik bu saldırılarına nasıl karşı koyacağını da iyi biliyor" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü: "Sanki her şeyi yıkmak, LaLiga'yı yıkmak, Hakemler Teknik Kurulu'nu yıkmak istiyorlar. Federasyondan da memnun değiller, hiçbir şeyden memnun değiller."



