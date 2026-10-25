Andoni Iraola, Liverpool teknik direktörü olarak Anfield'daki ilk Premier Lig galibiyetini sonunda elde etti. Liverpool, üst sıralarda yer alan Brighton'ı 2-0 mağlup etti. Bu sonuçla kulübün tüm kulvarlardaki galibiyet serisi dört maça çıkarken Bask teknik adamın futbol anlayışı Merseyside'da daha da yerleşti.

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Iraola, Anfield'da takım ruhunu övdü

Iraola, Liverpool'un bu sezon Premier League'deki ilk iç saha galibiyetini almasının ardından büyük gurur duyduğunu ifade etti. Liverpool, maçın başından itibaren üstün oynadı ve puan tablosunda dördüncü sıraya yükselerek Brighton ile arasındaki farkı yalnızca bir puana indirdi. Galibiyetin önemi daha da büyüktü; Brighton bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 13 maçta yalnızca ikinci kez yenildi. Buna rağmen Premier League'deki üçüncü sırasını korudu.

Iraola, galibiyetin ardından Sky Sports'a yaptığı açıklamada, "Çok mutluyum. Evimizde bu galibiyete ve taraftarlarımızla birlikte kutlama yapmaya ihtiyacımız vardı. Gerçekten iyi bir performanstı. Maça çok agresif başladık. Son dönemde geriye düştüğümüz için böyle bir başlangıca ihtiyacımız vardı. Özellikle Brighton gibi özgüveni yüksek bir takıma karşı maça iyi başlamaya ve ilk golü atmaya çok odaklanmıştık. Neyse ki bunu başardık" dedi. Bu galibiyet, daha önce iç sahada yalnızca kupa müsabakalarında kazanmış olan İspanyol teknik adam için önemli bir dönüm noktası oldu.

Taktik fikirlerinin takımda nihayet karşılık bulup bulmadığı sorulan Iraola, önlerindeki zorluklar konusunda temkinli olsa da iyimserdi. "Bu üst üste dördüncü galibiyetimiz, iyi hissettiriyor. Devam etmeliyiz. Hâlâ telafi etmemiz gereken puan kayıpları var ama pek çok şey hoşuma gidiyor. Oyuncular iyi performans sergiliyor, birbirlerine yardım ediyor ve takım olarak birlikte oynuyoruz. Bazı oyuncular daha iyi veya daha kötü performanslar gösterebilir ama bugün güvenebileceğiniz bir takım vardı."

Wirtz'in sakatlık durumuyla ilgili açıklama rahatlattı

Olumlu sonuca rağmen Florian Wirtz'in 65. dakikada oyundan çıkmak zorunda kalması endişe yarattı. İlk golde önemli rol oynayan Alman millî oyuncu, bir çarpışmanın ardından ayak bileğine darbe almış gibi görünüyordu. Ancak oyun kurucu, maç sonrası yaptığı açıklamada uzun süre sahalardan uzak kalacağına dair endişeleri gidermeye çalıştı.

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Durumunun ciddiyeti sorulan Wirtz, "Sanırım iyi olacak, çok kötü değil. Henüz fazla bir şey bilmiyorum. Hâlâ kontrol etmemiz gerekiyor ama uzun sürmeyeceğini düşünüyorum" dedi.

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Eleştirilerle baş etmek ve form tutmak

Iraola, oyuncu değişikliğiyle ilgili daha fazla ayrıntı vererek kararın büyük ölçüde tedbir amaçlı olduğunu belirtti. Teknik direktör, "Ayak bileğini hafifçe burktuğu için sahadan çıkmak zorunda kaldı. Çok ciddi görünmüyor ama üç günde bir maç oynuyoruz, bu yüzden durumuna bakmamız gerekiyor. Bunun bir sakatlık olup olmadığını bile bilmiyorum. Ayak bileğini burktu, o anda ağrı hissetti ve kendini yüzde 100 iyi hissetmiyordu. Trey'i (Nyoni) oyuna almaya karar verdik, o da iyi bir performans sergiledi" diye konuştu.

Wirtz, sezonun başlarında performansına yönelik eleştirilere de değindi. Son dört maçında bir gol ve üç asist üreten orta saha oyuncusu, kendisinden şüphe duyanlara sahada yanıt verdiğini düşünüyor. Medyanın ilgisiyle ilgili şaka yaparak, "Belki de sadece ilginç biriyimdir! Ben sadece futbolumu oynuyorum. İnsanlar benim hakkımda konuşmak veya beni yargılamak istiyorsa bu onların işi. Buna odaklanmıyorum. Sadece futbol oynamak istiyorum ve bundan fazlasını yapamam" dedi.

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Fırsatları değerlendiren Liverpool, Brighton'ı erken cezalandırdı

Maçın sonucunu, ilk yarıda Brighton'ı sarsan dört dakikalık etkili bir bölüm belirledi. Liverpool, 17. dakikada öne geçti. Wirtz'in kaleye giden şutu Pascal Gross'a çarpıp önemli ölçüde yön değiştirince kaleci çaresiz kaldı.

Brighton toparlanamadan Bradley Barcola, sağ kanatta hızı ve isabetli hareketleriyle rakibini geçerek etkileyici bir hamle yaptı. Tam kararında yaptığı ortayı Alexander Isak, sakin ve kontrollü bir voleyle tamamlayarak skoru 2-0'a getirdi. Bu, Isak'ın sezonun altıncı golüydü ve Iraola'nın hücum düzenindeki önemini bir kez daha gösterdi.