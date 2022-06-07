Güven Yalçın, Salih Uçan ve Can Bozdoğan, Beşiktaş'ta kalacaklar mı?

Takımdan ayrılacakları konuşulan üç ismin siyah-beyazlılardaki geleceği nasıl şekillenecek?

Menajer Ömer Koray Uzun, Salih Uçan'ın yoluna Beşiktaş'ta devam edeceğini söylerken Güven Yalçın ve Can Bozdoğan'ın geleceği hakkında da açıklama yaptı.

2021/22 sezonunu istediği gibi geçiremeyen siyah-beyazlılar, Valerien Ismael yönetimindeki yeni dönem için transfer çalışmalarına başladı.

Peki, takas olacağı iddia edilen Salih Uçan ve takımdan ayrılacakları konuşulan Güven Yalçın ile Can Bozdoğan'ın geleceği ne olacak?

Ömer Koray Uzun ne söyledi?

DHA'ya konuşan Menajer Ömer Koray Uzun, Salih Uçan'ın yoluna Beşiktaş'ta devam edeceğini söyleyerek takas iddialarını yalanladı: "Beşiktaş ile devamlı görüşmelerim oluyor. Bu haberler nereden çıkıyor, bilmiyorum açıkçası. Bunlar doğru değil."

"Hatta Beşiktaş'ta geçen sene orta saha rotasyonu biraz kalabalıktı. Salih istediği süreyi bulamadı. Bu yüzden Beşiktaş ile beraber karar verip, böyle bir transferde bulunduk. Hatta Salih'in bir opsiyonu vardı. Beşiktaş, Salih'e güvenini göstermek için bu opsiyonu kullandı."

"Salih şu an tatil yapıyor, ardından çalışmalara başlayacak. Yeni sezonda Beşiktaş'ta devam edecek. Takas vs. gibi haberler nereden çıkıyor bilmiyorum. Ben de çok fazla resmi bir bilgi almadan kulüple konuşmuyorum. Yine bir konuşma yaptım, böyle bir düşünceleri olmadığını söylediler. Kamp dönemine Beşiktaş'ta başlayacak Salih."

Güven Yalçın hakkında ne söyledi?

Ömer Koray Uzun, Güven Yalçın ile Beşiktaş arasında sözleşme yenileme görüşmelerinin sürdüğünü söyledi:

"Güven Yalçın önemli bir oyuncu. Bakıldığı zaman genç çok sabredilmiyor. Çeşitli mevkilerde forma giyebiliyor. Kanatlarda ve santrfor bölgesinde oynayabiliyor. Beşiktaş kariyerinde 192 dakikada bir gol katkısında bulunmuş. Önemli bir oyuncu. A Milli Takım oyuncusu. Milli takımda da santrfor bölgesinde çok fazla seçenek yok. Uzun seneler orada da oynayacaktır."

"Büyük kulüplerde özellikle ön tarafta yabancı oyuncular tercih edilir. Orada başarılı bir sene geçirdi. Bunun sonucunda Beşiktaş ile görüşmeler sürüyor. Sonuç ne olacak, önümüzdeki günler gösterecek. Ortaklarım da Beşiktaş ile görüşüyor."

"Güven için önemli bir dönem. Hem teknik hem de ekonomik anlamda alacağı karar çok önemli. 99 doğumlu, 23 yaşında. Kariyerinin önemli bir çizgisinde. Durumu belli olduğunda gerekli açıklamalar yapılacaktır."

Can Bozdoğan hakkında ne söyledi?

Ömer Koray Uzun, geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Can Bozdoğan'ın durumunun da birkaç hafta içinde netlik kazanacağını söyledi:

"Can Bozdoğan hoca tarafından da kulüp tarafından da beğenilen bir oyuncu. Bir opsiyonu vardı. Yüksek bir opsiyondu. Onunla ilgili birtakım çalışmalar yapılıyor."

"Onun dışında Schalke 04'te Bundesliga'ya çıktı. Schalke ile de görüşülmesi gerekiyor. Onların planları nedir, ne değildir. 1, 2 hafta içinde onunla alakalı durum da ortaya çıkacaktır. Can, kulübüyle bir görüşmek istiyor. Schalke'nin Bundesliga'ya çıkması onun da kafasında bir düşünceye neden oldu. O yüzden kulübüyle görüştükten sonra kararını verecektir."

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