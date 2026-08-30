PSV, gelecek hafta Ajax ile oynayacağı De Topper öncesi Amsterdam’a tam bir özgüvenle gidiyor. Eindhoven ekibi, pazar öğleden sonra bir kez daha kalitesini ortaya koyarak FC Utrecht’i tam 1-6 mağlup etti ve Eredivisie’de tamamen ritmini bulmuş gibi görünüyor. Guus Til, basın toplantısında gelecek hafta sonunu sabırsızlıkla beklediğini söyledi.

“Ben ancak pozisyona giremezsem endişelenirim, son haftalarda ise epey pozisyon buldum” diyen Til, bu sezonki ilk iki golünün ardından değerlendirmede bulundu. “Sonrası zaten kendiliğinden geliyor. Bunu da o kadar kötü görmüyorum. İyi işleyen bir takımda gol atıyorsanız, her zaman birileri gol atacaktır. O zaman kimin attığı çok da önemli olmuyor.”

Sezona zorlu bir başlangıç yapan, Johan Cruijff Schaal’da AZ karşısında yaşanan can sıkıcı hezimetin ve Fortuna Sittard ile alınan 2-2’lik beraberliğin ardından PSV ve Til, şimdi FC Groningen ve FC Utrecht karşısında alınan iki net galibiyetle tamamen açılmış görünüyor. Bu nedenle Ajax ile karşılaşmak için bundan daha iyi bir zaman olamayacağı da basın salonunda dile getirildi.

Ancak Til buna tamamen katılmıyor. PSV’de özgüven zirvede olsa da Ajax’ın da sezona gayet iyi başladığını görüyor. “Hepimiz Ajax’a bakıyoruz ve bence onlar da bu sezona oldukça iyi başladı. O yüzden evet, bunu sabırsızlıkla bekliyorum. Bence hararetli bir maç olacak.”

Eindhoven ekibinde şu anda hava son derece iyi olsa da Til, PSV’nin tam olarak nerede olduğunu ancak gelecek haftadan sonra daha net söyleyebileceğini belirtti. “Evet, ama şu ana kadar karşılaştığımız rakiplerin de… Bunlar düşme adayı takımlar değil. Kâğıt üzerinde de zaten zorlu maçlar. Ama bakalım, bunu gerçekten gelecek hafta göreceğiz.”

Til, kadrodaki sık değişikliklere de artık şaşırmadığını söyledi. “Benim için soyunma odasında bu gerçekten bir konu değil. Zaten pek konuşulmuyor da. Herkes buna o kadar alıştı ki, oyuncuların gitmesi ya da yenilerinin gelmesi artık çok doğal.”

Til’in kendisi de bu yaz artık bir yere gitmeyecek gibi görünüyor. “Evet, öyle kolay kolay gitmem” dedi Til. “Çünkü burada gerçekten iyiyim. Öyle herhangi bir kulüp için gitmem. Bazı kulüpler oldu ama ‘tamam, bunu yaparım’ dediğim bir yer olmadı.”