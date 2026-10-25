Guus Til, Feyenoord ile oynanan önemli maçta ilk yarının ortalarında PSV’yi öne geçirdi. Orta saha oyuncusu, Lutsharel Geertruida’nın gönderdiği topu güzel bir vuruşla ağlara yolladı. Ancak kısa süre önce ofsayt pozisyonunda bulunması, golün geçerli sayılıp sayılmaması gerektiği sorusunu gündeme getirdi.

Kanattan yapılan ortayı Jeremiah St. Juste, kale ağzından son anda kafayla uzaklaştırdı. Savunma oyuncusu topu uzaklaştırmaya çalışırken Til, hemen arkasında ofsayt pozisyonundaydı.

PSV’li orta saha oyuncusu o anda topa dokunmadı ve St. Juste’ün ortayı kafayla uzaklaştırma girişimini de engellemiş gibi görünmedi. Geertruida daha sonra topu Til’e çıkardığında ise Til artık ofsaytta değildi ve golü attı.

KNVB oyun kurallarına göre, ofsayt pozisyonundaki bir oyuncu sırf bu nedenle cezalandırılmaz. Bunun için, örneğin bir rakibinin topu oynamasını engelleyerek oyuna aktif biçimde müdahil olması gerekir.

KNVB, bir oyuncunun rakibinin topu oynamasını engellemesi veya topu oynama imkânını etkilemesi hâlinde cezalandırılabileceğini belirtiyor.

Oyun kurallarının 11. maddesinde bu konuda şu ifade yer alıyor: "Ofsayt pozisyonunda bulunan bir oyuncu, ancak rakibinin topu oynamasını veya oynayabilecek durumda olmasını engelleyerek oyuna aktif biçimde müdahil olursa cezalandırılır."

Til topa dokunmadığı ve St. Juste’ün topu kafayla uzaklaştırmasını engellemiş gibi görünmediği için, daha önce ofsayt pozisyonunda bulunması tek başına golün iptal edilmesi için bir gerekçe değildi. Böylece PSV, henüz en iyi oyununu sergileyemeyen Feyenoord karşısında devre arasına hak ederek önde giriyor.