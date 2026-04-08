Guus Til, şu ana kadar Hollanda milli takımında altı kez forma giydi ve bu sayı bu yaz daha da artabilir. Algemeen Dagblad gazetesine verdiği röportajda Til, Dünya Kupası kadrosunda yer almayı nasıl gördüğünü anlattı.

PSV, üst üste üçüncü kez Hollanda'nın en iyisi oldu. Til bunu çok önceden tahmin etmişti. "Şampiyonlar Ligi, bu sezon Hollanda'da en iyi olmamız gerektiğini bana teyit etti." 28 yaşındaki oyuncu, Union Sint-Gillis (1-3) ve Telstar (0-2) karşısında alınan yenilgilerin küçük bir leke olduğunu belirtiyor.

Tempo zaman zaman Til için fazla yüksek olduğu yönündeki tartışmaya gelince, orta saha oyuncusu ve forvet bu konuyu hiç ciddiye almıyor. “Bu bir tartışma mıydı? O zaman bu tam da benim vurguladığım noktaya değiniyor: Ben, bunun için sahaya çıktığımı düşündüğüm şeyleri yapıyorum. Aksi takdirde teknik direktör başka birini seçerdi.”

“Herkes canı ne isterse onu yapsa, saha düzeni bozulur ve ben bundan her zaman nefret ederim. Bir takımda bir yapı olmalı, çünkü bu kazanma şansını artırır,” diyor Til, futbol vizyonunu paylaşırken.

Zambiya doğumlu oyuncu, PSV’nin stil açısından göz alıcı oyunculara sahip olduğunu düşünüyor ve kendisinin dünyanın en güzel futbolcusu olmadığını kabul ediyor. “Oldukça uzun ve sırık gibiyim, ama insanların benim topla iyi olmadığımı söylemesi saçmalık.”

PSV oyuncuları ve Hollanda Milli Takımı etrafında çok şey oluyor. Jerdy Schouten, FC Utrecht (4-3) maçında çapraz bağını yırttı ve Dünya Kupası'nı kesin olarak kaçıracak. Ronald Koeman daha önce, bir sakatlık nedeniyle bir oyuncu kadrodan çıkarsa Joey Veerman'ın ilk tercih olmayacağını belirtmiş gibi görünüyordu. Til ise 10 numara adayları listesinde yer alıyor ve muhtemelen Dünya Kupası'na gidebilir.

“Adının geçmesi güzel bir şey. Ama sanki ben de bir turist olarak katılmak istiyormuşum gibi algılanmamalı,” diyor Til. “Eğer böyle bir şey olursa, umarım beni sadece eğlence için değil, iyi bir futbolcu olarak gördükleri içindir. Elbette bunu büyük bir onur olarak görürüm ve bunun için elimden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğim,” diye ekliyor üç kez Hollanda şampiyonu olan oyuncu.