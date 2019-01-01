Guti: Messi daha yetenekli, Ronaldo daha hırslı

Real Madrid'in eski oyuncusu ve Beşiktaş'ın antrenörü Guti Hernandez'e Messi ve Ronaldo karşılaştırılması soruldu. İşte Guti'nin görüşleri...

Bir zamanlar 'de top koşturan, şimdilerdeyse Beşiktaş'ta antrenörlük görevini yürüten Guti Hernandez, Messi ve Ronaldo'yu karşılaştırdı.

Guti'ye göre , 'ya göre daha yetenekli ancak Ronaldo'nun öz gelişimini ve hırsını takdir ediyor.

Arjantinli yıldız, bu sezon 39 resmi maçta 42 gol kaydederken, Portekizli yıldız ise resmi karşılaşmalarda 36 kez forma giydi, 24 gol attı.

Guti, Marca'ya verdiği demeçte "Messi mi Ronaldo mu?" sorusunu, "İkisi de." şeklinde yanıtladı ve ekledi:

"Yakın zamanda sosyal medyada Messi'yi seçtiğim doğru ancak Ronaldo'ya da değer veriyorum. Muhteşem bir oyuncu. Messi çok daha yetenekli, Cristiano ise daha skorer, daha hırslı, kendi kendini geliştiren biri. Ronaldo'nun Messi varken 5 kez Ballon d'Or kazanması inanılmazdı. Son derece önemli bir oyuncu ve bunu Real Madrid'de gösterdi."

Real Madrid, Ronaldo'nun 'a transferinden beri zor bir süreç geçirirken Guti de Ronaldo'nun yokluğunu arayanlar arasında yer alıyor:

"Ronaldo, Madrid için çok önemliydi. Özellikle büyük maçlarda. Real Madrid, Ronaldo'yu özledi."