Gustavo Victoria: Falcao Galatasaray'da fark yaratır

Galatasaray’ın eski futbolcusu Gustavo Victoria, Türkiye günleri ve vatandaşı Falcao hakkında konuştu.

basınına açıklamalarda bulunan Gustavo Victoria, “Falcao’nun üzerinde büyük baskı olacak. Ancak o harika bir profesyonel. Çok gol atacaktır. Falcao’nun ’de fark yaratacağını düşünüyorum” dedi.

Türkiye’deki futbol atmosferini değerlendiren Victoria, “Türkiye’deki futbol aşkı ’deki gibi. Çok etkileyici. O atmosferi yaşama fırsatı buldum. İyi oynamadığımız birçok maçı taraftar desteği ve atmosfer sayesinde kazandığımız oldu” diye konuştu.

Derbi tecrübesini de aktaran Victoria, “Deplasmanda oynuyorduk. Derbi olduğu için zaten kolayca motive oluyorsunuz. Üstüne bir de çok iyi prim ödülü vardı. Ancak garip bir maç oldu. 4 oyuncumuz atıldı ve maçı 1-0 kaybettik. Yine de o gün edindiğim tecrübe harikaydı. Falcao Türkiye’de çok özel şeyler yaşayacak. Bunlara hazır olmalı” ifadelerini kullandı.

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"Kariyerim için harikaydı"

’da futbol oynamayı harika olarak nitelendiren Victoria, “Galatasaray forması giymek kariyerim için muhteşemdi. Dünyanın en önemli turnuvasında; Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir kulüptü. Türkiye’de harika anılarım var” dedi.

Galatasaray’a transferinin Faryd Mondragon sayesinde gerçekleştiğini de açıklayan Victoria, “Beni Galatasaray’a Faryd önerdi. İstanbul’a gittiğim ilk gün idmana çıktım. Ertesi gün ile oynadık. Maç öncesi adımı kadroda görmediğim için soyunma odasında kaldım. Sonra Faryd yanıma gelip “Oynayacaksan neden sahaya çıkmıyorsun?” diye sordu. Hoca ismimi iyi bilmediği için yanlış yazmıştı” diyerek sözlerini noktaladı.