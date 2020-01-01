Gustavo Poyet: Barcelona'nın transfer yapmasına gerek yok

Uruguaylı eski futbolcu, Barcelona'nın sakatlanan Luis Suarez'in yerine transfer yapmasına gerek olmadığını söyledi.

Katalan ekip, sakatlığı sebebiyle sahalardan 4 ay uzak kalacak olan Luis Suarez'in yerine 'den Lautaro Martinez ile ilgileniyor.

Kariyerinde Real Zaragoza, ve formalarıyla başarılı dönemler geçiren Gustavo Poyet, 'nın panikle transfer yapmaması gerektiğini ve Antoine Griezmann'ın Uruguaylı forvetin yerini doldurabileceğini belirtti.

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LaLiga TV'ye konuşan Poyet "Suarez'in durumu Harry Kane'in durumuyla tamamen aynı, aralarında hiçbir fark yok. Asıl problem Barcelona'nın aradığı oyuncuyu bulamaması. Burada da asıl önemli olan Quique Setien'in ne isteyeceği. Setien'in çok net bir futbol anlayışı var. Her zaman Johan Cruyff'un tarzıyla alakalı konuşuyor" ifadelerini kullandı.

'de forma giyen vatandaşı Federico Valverde hakkında da düşüncelerini belirten Gustavo Poyet "Harika bir oyuncu ve insan. Futbol oynamak istiyor. Real Madrid gibi geniş bir kadroda Zidane tarafından ilk 11'e seçilmek gerçekten büyük bir başarı" şeklinde konuştu.