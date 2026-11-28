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Libertadores Kupası finalinde Palmeiras ile Estudiantes karşılaşacak. Maç, bugün 28 Kasım 2026 Cumartesi günü İtalya saatiyle 21.00'de başlayacak ve Como Tv'den canlı yayımlanacak. Uruguay'ın Montevideo kentindeki Estadio Centenario'da oynanacak maçı Venezuelalı Valenzuela yönetecek: kazanan takım Güney Amerika şampiyonu olacak.

Kazanan, Kıtalararası Kupa'ya katılma hakkı da elde edecek. FIFA organizasyonu 9-16 Aralık tarihlerinde Katar'da düzenlenecek. Şampiyon takım önce Meksika ekibi Deportivo Toluca ile karşılaşacak. Ardından yarı finalde Güney Afrika ekibi Mamelodi Sundowns ile karşılaşabilir. Mamelodi Sundowns, Yeni Zelanda ekibi Auckland FC'yi eleyen Suudi Arabistan ekibi Al-Ahli'yi turnuva dışına itti. Yarı finali de kazanırsa finalde Avrupa şampiyonu Fransız ekibi Paris Saint-Germain ile karşılaşacak.

2018'de River Plate'in Boca Juniors'ı yendiği SuperClasico'nun ardından son yedi yılda kupayı hep Brezilya takımları kazandı: Flamengo üç, Palmeiras iki, Fluminense ve Botafogo ise birer kez zafere ulaştı.

Finalde bir derbi havası var: Palmeiras'ın Paraguaylı savunmacısı, eski Milan oyuncusu Gustavo Gomez ile başkanlığını Juan Sebastian Veron'un yaptığı Estudiantes'te forma giyen iki eski Inter oyuncusu karşı karşıya gelecek. Bu oyuncular Arjantinli savunmacı Tomas Palacios ve forvet Joaquin Correa.

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Önce yedek kulübesinden, ardından tribünden Inter'in Şampiyonlar Ligi finallerindeki yenilgilerini sırasıyla 2023'te İstanbul'da Manchester City'ye ve 2025'te Münih'te PSG'ye karşı izleyen El Tucu kişisel bir rövanş peşinde.

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Correa, kendisini oynatmaya Uruguaylı teknik direktör Alexander Medina'yı ikna etmeyi umuyor. Medina, orta saha oyuncuları Baltasar Rodriguez (cezalı) ve Gabriel Neves'ten (sakat) yoksun. Kalede 40 yaşındaki Fernando Muslera (eski Lazio oyuncusu) oynayacak, en azından başlangıçta hem Joaquin Correa'nın hem de Tomas Palacios'un yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Diğer tarafta Portekizli teknik direktör Abel Ferreira, savunmada cezalı Jefte'den ve hücumda sakat Paulinho'dan yararlanamayacak. Hücum hattında Vitor Roque (eski Barcelona oyuncusu) yer alıyor.

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MUHTEMEL 11'LER

PALMEIRAS (3-4-3): Carlos Miguel; Murilo Cerqueira, Gustavo Gomez, Alexander Barboza; Agustin Giay, Lucas Evangelista, Marlon Freitas, Joaquin Piquerez; José Lopez, Vitor Roque, Jhon Arias. Teknik direktör: Abel Ferreira.

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ESTUDIANTES (3-5-2): Fernando Muslera; Santiago Nunez, Marcos Rojo, Leandro Gonzalez Pirez; Eros Mancuso, Ezequiel Piovi, Alexis Castro, Joaquin Tobio Burgos, Gaston Benedetti; Guido Carrillo, Tiago Palacios. Teknik direktör: Alexander Medina.