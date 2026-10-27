“Gururumuz söz konusu”: Mikel Arteta'dan Fleetwood Town maçı öncesi Arsenal'ın yıldızlarına sert uyarı

Mikel Arteta, salı günü Carabao Kupası’nda Fleetwood deplasmanına çıkacak Arsenal’in yıldızlarına net bir mesaj verdi: İtibarları tehlikede. Arsenal teknik direktörü, turnuvada kalan takımlar arasında en düşük sıralamada yer alan Fleetwood ile karşılaşmaya hazırlanırken kulübün kupa tarihindeki en karanlık anların tekrarlanmasını istemiyor.

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Arsenal'ı sürpriz tehlikesi bekliyor

Arsenal, Carabao Kupası dördüncü tur maçında salı akşamı League Two ekibi Fleetwood Town'a konuk olacak. Ev sahibi ekip, İngiltere futbolunun dördüncü kademesinde şu anda 18. sırada bulunuyor ve kupada yoluna devam eden takımlar arasında en alt sırada yer alıyor.

Liverpool ile kritik Premier League karşılaşması yaklaşırken Arsenal'ın ilk 11'inde geniş çaplı rotasyona gitmesi bekleniyor. Ancak Arteta, sahaya hangi oyuncular çıkarsa çıksın onlardan azami çaba göstermelerini ve kendilerine göre daha zayıf olan rakiplerine tam anlamıyla saygı duymalarını istiyor.

‘İtibarımız söz konusu’

IMAGO

Arsenal teknik direktörü, maç öncesi talimatlarının son derece kısa olacağını söylüyor. Oyuncularının kalitelerini hemen ortaya koymasını ve rakibin sürpriz yapmasına fırsat vermemesini istiyor.

Arteta, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Onlara Arsenal formasını ve neyi temsil ettiğimizi gösterin, hepsi bu. Oraya gidip maçı kazanmalıyız. Hepsi bu. Çok basit,” dedi.

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İspanyol teknik adam, rakibin ligdeki konumu nedeniyle üst düzey standartlarından ödün veremeyeceklerini oyuncularına hatırlattı.

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Arteta sözlerini şöyle sürdürdü: “İtibarımız, gururumuz, her şeyimiz söz konusu. Bu yüzden her futbol maçında, özellikle de farklı bir ligdeki takıma karşı oynarken oyuna ve her rakibe saygı gösterin, çünkü bunu hak ediyorlar. Ardından kazanmaya ve onlardan biraz daha iyi oynamaya çalışın.”

Bradford karşısındaki ağır yenilgiden çıkarılan ders

Arsenal teknik direktörü, alt liglerden gelen rakipleri hafife almanın tehlikelerini çok iyi biliyor. Arteta, 2012'de Arsene Wenger'in bu kupanın çeyrek finalinde Bradford City'ye penaltı atışları sonucunda ağır bir yenilgiyle elenen kadrosunda yer alıyordu.

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O unutulmaz sürpriz sonuç, favori takım gereken ciddiyeti göstermezse kupa maçlarında işlerin ne kadar hızlı tersine dönebileceğini hatırlatıyor. 44 yaşındaki teknik adam, mevcut oyuncularının ayaklarının yere basmasını sağlamak için o acı hatıradan yararlanıyor.

Arteta, “Hepimiz bir noktada böyle bir şey yaşadık ve riskin farkındayız. Futbolda belirli yönlerden rakibinizle başa baş mücadele edebildiğiniz anda dengeler çok hızlı biçimde eşitlenebilir. İşte o zaman maçı kazanabilmek için temel prensiplerimizi ve alışkanlıklarımızı en üst düzeyde uygulamamız gerekir,” diye açıkladı.

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Anfield sınavı yaklaşıyor

Getty Images

Salı günkü kupa maçının ardından Arsenal'ın gündemi hemen önemli bir Premier League karşılaşmasına dönecek. Arsenal, zorlu bir maç takviminin ortasında bu hafta sonu Liverpool ile karşılaşmak için Anfield'a gidecek.

Arteta, Fleetwood karşısında kadro rotasyonunu dikkatle ayarlamak zorunda. Kilit oyuncularının Merseyside deplasmanına dinç çıkmasını sağlarken Carabao Kupası çeyrek finaline yükselme hedefini de tehlikeye atmamalı. Hafta içindeki bu maçı sorunsuz geçmek, sezon açısından belirleyici olabilecek lig sınavı öncesinde yakaladıkları ivmeyi korumaları için kritik önem taşıyacak.







