2026 Dünya Kupası'nı Amerika Birleşik Devletleri'nde yönetmesine izin verilmemesinin ardından, 34 yaşındaki Somalili hakem Omar Artan nihayet önümüzdeki çarşamba günü Avusturya'nın Salzburg kentinde sahnenin merkezine dönüyor. Artan, Paris Saint-Germain (Şampiyonlar Ligi şampiyonu) ile Aston Villa (Avrupa Ligi şampiyonu) arasındaki UEFA Süper Kupası maçını yönetmek üzere görevlendirildi.

Bu görevlendirme, uyruğu nedeniyle ülkeye girişi engellenerek Amerika Birleşik Devletleri'nde son derece zorlu bir deneyim yaşayan biri için özel bir anlam taşıyor.

Artan, UEFA'nın internet sitesine verdiği bir röportajda şunları söyledi: "Birçok kişi bana olan sempatisini dile getirdi, çünkü bir hedefe ulaşmak için uzun yıllar çalışıp sonunda buna ulaşamadığınızda, bu son derece zor oluyor."

"Foot Mercato" sitesinin aktardığına göre şunları ekledi: "Yine de dünyanın dört bir yanından aldığım desteğe çok değer veriyorum. Gerçekten minnettarım."

Artan, çocukluğundan beri, özellikle babasının ani vefatının ve annesinden ayrı yaşamasının ardından zorlukların üstesinden gelmeye alışıktı; sıkı çalışarak kendini inşa etti ve en üst seviyelere ulaştı.

Sözlerini şöyle sürdürdü: "Şanslıydım, ama buraya ulaşmak için çok çalıştım ve bununla çok gurur duyuyorum. Tahmin edebileceğiniz gibi, zorlu koşullarda büyüdüm, ancak bu, hayallerimin peşinden gitmeme engel olmadı."

Omar Artan'ın bu Avrupa maçına hakem olarak atanması, nisan ayı sonunda UEFA (Avrupa Futbol Federasyonu) ile CAF (Afrika Futbol Konfederasyonu) arasında imzalanan ve iki kuruluş arasındaki hakemlik dahil çeşitli alanlarda iş birliğini güçlendirmeyi amaçlayan mutabakat zaptının bir parçası.

Somalili hakem, bu görevlendirmenin önemini gayet iyi biliyor ve kıtasını bu üst düzeyde temsil etmekten büyük mutluluk duyuyor.

Şöyle dedi: "Avrupa'daki seviye olağanüstü ve orada oynanan futbol son derece yüksek kalitede. Bence CAF hakemlerinin UEFA'dan öğreneceği çok şey var, tıpkı UEFA hakemlerinin de CAF'tan öğreneceği çok şey olduğu gibi. Bu, karşılıklı fayda ilişkisi."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bu büyük maçı yönetmek üzere seçilmiş olmak beni onurlandırıyor. Avrupa'da ve Avusturya'da büyük bir Somali topluluğu var ve bu topluluğun üyeleri böyle bir maçı yönetmem konusunda son derece heyecanlı."