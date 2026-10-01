Görünen o ki, bunlar Cristiano Ronaldo'nun Portekiz Milli Takımı ile geçirdiği son günleri; çünkü tüm işaretler bir krizin ortasında yaklaşan bir sona işaret ediyor. Böylece "Don", "Avrupa'nın Brezilyası" ile yaşadığı efsanevi bir kariyerin ardından dar kapıdan çıkıyor.

41 yaşındaki oyuncu, kariyerlerini bitirmek için doğru zamanı seçen efsanelerin hikâyelerinden neden ders çıkarmadı? Sonun bazen, gerçeklik sana onu dayatmadan önce geldiğinde daha güzel olduğunu neden fark etmedi?

Ronaldo bu günlerde teknik direktörü ve hemşehrisi Jorge Jesus ile bir kriz yaşıyor. Bu, pek çok kişinin "Don"un milli takımdaki son günlerinde en birinci savunucusu olacağını düşündüğü bir adamla yaşandığı için garip görünen bir kriz.

Jesus'un göreve getirilmesinden bu yana taraftarlar, Ronaldo'nun nihayet kendisini iyi tanıyan, kendisiyle nasıl başa çıkacağını bilen, hatta uluslararası kariyerinin son aşamasında ona istediğini veren teknik direktörü bulduğunu söylüyordu.

Ama tablo birden tersine döndü.

Sanki Jesus, Ronaldo'nun bir telefonuyla Al-Nassr'a gelen teknik direktör değilmiş; geçen sezon boyunca 41 yaşındaki oyuncuyu övgülere boğan, en kötü dönemlerinde bile onu savunan adam değilmiş gibi; şimdi kendini onun karşısında buldu.

Henüz bilmediğimiz perde arkası detaylar var mı bilmiyorum, özellikle de Ronaldo gerçeği uygun zamanda açıklayacağını söylediği için. Ancak "Don"un bir süredir fark etmesi gereken tek bir gerçek vardı: 41 yaşında, hiç kimsenin sonsuza kadar bir numaralı adam olarak kalacağına dair garantisi yoktur.

Cristiano Ronaldo bile.

Ronaldo'nun gururu

Ronaldo, bir maç bile olsa yedek kulübesinde oturmanın tarihine bir hakaret olmadığını bilmeliydi.

Öfkelenebilir, tartışabilir, teknik direktörle anlaşmazlığa düşebilir, hatta olanlar için bir açıklama isteyebilirdi. Ancak dünyaya kendini kabul ettirerek tam iki on yıl geçiren bu yıldızın, son günlerinde gol atmaktan daha zor bir şeye ihtiyacı vardı: zamanın artık kendi lehine işlemediğini kabullenmek.

Sorun da tam burada yatıyor.

Ronaldo, son günlerindeki efsanevi bir yıldız için kötü bir örnek sergiledi. Gerilim, kampı terk etmek ve milli takımı bir krizin ortasında bırakmak, gerçek nedenleri ne olursa olsun, kendi inşa ettiği kariyere benzemeyen son bir bölüm yazabilir.

Ve şimdiye kadar ortaya çıkan tabloya bakılırsa, yaşananlar, Ronaldo severlerin bu çaptaki bir efsane için diledikleri sona hiç benzemiyor.

Ancak aynı zamanda, uluslararası kariyerinin son yıllarını ele alış biçiminden de tamamen uzak değildi; uzun süre rekorların peşinden koştu ve şimdi de hedefi 1000. gol.

İronik olan şu ki, Ronaldo'nun efsanesini yaratan gurur, şimdi onun sonunu tehdit eden şeyin ta kendisi olabilir. Bu gurur, herkes kendisinden şüphe ettiğinde pes etmeyi reddetmesini sağlayan, sakatlıkların ardından geri dönmesini, oyun tarzını değiştirmesini, rekorların peşinden koşmasını ve yıllarca zamana meydan okumasını sağlayan şeydi.

Ancak bir anda bu gurur, efsaneyi ileri iten bir yakıt olmaktan çıkıp, onun ne zaman duracağını bilmesini engelleyen bir prangaya dönüşebilir.

Messi "elveda" demeyi ne zaman bildi

Buna karşılık, Lionel Messi'ye bakın.

Doğru, Messi, 2016'da Copa America finalini kaybetmesinin ardından milli takımdan emekliliğini açıklamış, sonra kararından vazgeçmişti. Ancak gerçek son tamamen farklı bir şekilde geldi.

Yıllar süren acı ve eleştirilerin ardından Messi, Arjantin'i 2022 Dünya Kupası'na taşıdı, ardından Copa America kupasını da ekledi ve 39 yaşında, Dünya Kupası finalinde İspanya'ya yenilmesinin ardından uluslararası kariyerini kesin olarak sonlandırdığını açıklamadan önce 2026 Dünya Kupası'na kadar devam etti.

Artık oynayamadığı için ayrılmadı. Kendisinden gitmesi istendiği için ayrılmadı. Bir teknik direktörün gelip ona bir maçta başka bir oyuncunun ondan daha iyi olduğunu söylemesini beklemedi.

Hikâyenin son bölümüne ulaştığını hissettiği için ayrıldı. Fark da tam burada yatıyor.

İronik olan bir diğer şey ise, Messi'nin önümüzdeki hafta Monumental'de Benin'e karşı veda maçını oynayacak olması; kendisinin zamanlamasını seçtiği bir uluslararası kariyerin sonunun kutlamasına dönüşecek bir gecede. Belki de Ronaldo o maçı izlerken hatasını fark edecek.

Zidane: tablosu tamamlanmayan son

Sonu hiç de ideal olmayan Zinedine Zidane bile, duracağı bir anın geldiğini biliyordu.

Zidane, 2006 Dünya Kupası'nın Fransa ile son bölümü olacağını açıkladı, ardından olağanüstü bir turnuva sergiledi, ülkesini finale taşıdı ve panenka tarzında tarihi bir gol attı; sonra hikâyesi İtalya karşısında kırmızı kartla sona erdi.

Evet, son acı vericiydi. Evet, Marco Materazzi'ye attığı kafa son tabloyu lekeledi.

Ancak Zidane marjinal bir oyuncuya dönüşmeyi beklemedi, Fransa ile kalmasının günlük bir mesele hâline gelmesini beklemedi ve hâlâ yerini hak ettiğini kanıtlamak için bir savaşa girmedi.

Bunun son Dünya Kupası olduğunu biliyordu. Vaktin geldiğini biliyordu, bu yüzden 34 yaşında büyük kapıdan çıktı. Fransa taraftarları onun birkaç yıl daha devam etmesini dilerdi, özellikle de o dönemde fiziksel olarak daha fazlasını sunabilecek durumda olduğu için.

Pelé: zaman dayatmadan önce emekliliği seçti

Futbol topuna dokunan en büyük isimlerden biri olan Pelé'ye gelince, o da belki de Ronaldo'nun uzun uzun üzerinde durması gereken bir ders sunuyor.

Pelé, Brezilya ile sıradan bir oyuncuya dönüşmeyi beklemedi ve uluslararası kariyerinin son yıllarının, hâlâ yerini hak edip etmediğine dair bir savaşa dönüşmesine izin vermedi.

1970'te, Brezilya Milli Takımı'nın sunduğu en büyük sürümlerden birinde, Brezilya'yı tarihinde üçüncü kez Dünya Kupası şampiyonluğuna taşıdıktan sonra, Pelé son uluslararası maçını 1971'de, 30 yaşındayken oynadı.

Devam edebilirdi. Hâlâ fark yaratabilecek durumdaydı. Ancak Pelé, herhangi bir oyuncunun aşmasının zor olduğu zirveye ulaştıktan sonra kapıyı kendisi kapatmayı seçti.

Yerini kaybetmeyi beklemedi. Yeni bir teknik direktörün gelip rolünün azaldığına karar vermesini beklemedi. Ve Brezilya ile sahaya çıkmasının, zamanın onu yenmeye başlayıp başlamadığına dair günlük bir soruya dönüşmesini beklemedi.

Pelé anı kendisi seçti.