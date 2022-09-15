'Gurur duydum' - Potter, RB Salzburg beraberliğine rağmen Chelsea performansını övdü

Graham Potter, 1-1 beraberlikle sonlanan Red Bull Salzburg maçından sonra Chelsea oyuncularıyla 'gurur duyduğunu' söyledi

Neler Oldu?

Potter, Chelsea patronu olarak ilk sınavına çıktı. Potter'ın Chelsea teknik direktörü olarak ilk maçı olan Salzburg karşılaşması 1-1 beraberlikle sonuçlandı. Maçtan sonra performanslar hakkında konuşan Potter, oyuncularını övdü.

Potter, ne söyledi?

Basına konuşan Potter, maç sonrasında şu şekilde konuştu: "Oyuncular her şeyini verdi. Davranışlarından gurur duydum; teknik direktör değişikliği ve bunun beraberinde gelen şeyler kolay olmadı ama tepkileri harikaydı. Çaba açısından bakıldığında %100 oradalardı."

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Chelsea, Raheem Sterling'in başarılı performansı sayesinde attığı golle bu sezon Şampiyonlar Ligi'nde ilk galibiyetini almak üzereydi ancak 75. dakikada bir savunma hatası sebebiyle Salzburg'dan Noah Okafor gol atarak skoru eşitledi.

Üç Fotoğrafla Hikâye

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Chelsea için sırada ne var?

Potter'ın öğrencileri, 5 Ekim'de Şampiyonlar Ligi'nde AC Milan'ı ağırlayacak. Dinamo Zagreb'e karşı ilk grup maçını kaybeden, ikinci maçında ise Salzburg ile beraber kalan Chelsea, bu maçta üç puan almak için mücadele etmek zorunda.