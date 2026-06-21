"Gürültü bizi sarsmaz"… İspanya'nın yıldızı, Suudi Arabistan'ı ezici bir galibiyetle mağlup ettikten sonra sert bir yanıt verdi

İspanyol milli takım oyuncusu Dani Olmo, 2026 Dünya Kupası’nın ikinci turunda Suudi Arabistan’ı 4-0’lık ezici bir skorla mağlup ettikten sonra, Yeşil Burun Adaları’na karşı alınan hayal kırıklığı yaratan beraberliğin ardından medyada çıkan “gürültüden” İspanya milli takımının etkilenmediğini vurguladı ve takımın gücünü ve baskı altında etkili bir şekilde tepki verme yeteneğini övdü.

Turnuvada ilk kez ilk 11'de yer aldığı maçın ardından karma röportaj alanında basın mensuplarına konuşan Olmo, "Kazanamadığımızda arka planda her zaman bir gürültü olur, ancak sonuçta biz performansımıza odaklanıyoruz ve bunu kanıtladık" dedi.

Barcelona oyuncusu sözlerine şöyle devam etti: "Bugün çok güçlü bir takımız. Baskı arttığında bile hazırız, seviyemizi yükseltmeye ve etkili bir şekilde yanıt vermeye hazırız. İşte gücümüz bu, takımın gücü bu ve sonuna kadar bu şekilde devam edeceğiz."

Büyük bir rahatlık hissettim

Olmo, takımın kolektif performansından duyduğu memnuniyeti şu sözlerle dile getirdi: “Mutluyum. Hedefimiz yine kazanmaktı ve ilk maçta belki de özlediğimiz o olumlu duyguları geri kazanmaktı. Bence takım harika bir maç çıkardı.”

Ofansif orta saha pozisyonunu övdü: “Sahada kendimi rahat hissediyorum. Çok uyumlu bir takımız ve forvetin arkasında bu pozisyonda oynadığımda, alan dar olsa bile kendimi rahat hissediyorum. Oyunun akışını sağlamak için takım arkadaşlarım için sayısal üstünlük yaratmaya çalışıyorum.”

İlk maçın ardından duygularının ne kadar zor olduğunu da itiraf etti: “Yeşil Burun Adaları maçından sonra, en hafif tabirle, iyi hissetmiyordum. Bugün kazanmamız gerektiğini biliyorduk ve başardık, bu yüzden mutluyum.”

Yamal kendine güveniyor

Olmo, Dünya Kupası’nda ilk golünü atan Barcelona’daki takım arkadaşı Lamine Yamal ile olan ilişkisi hakkında konuştu: “Her şey çok basit. Yıllardır kulüpte birlikte oynuyoruz. Ne zaman ona daha fazla alan açmam gerektiğini, ne zaman daha fazla koordinasyona ihtiyaç duyduğunu biliyorum.”

Şöyle devam etti: “Şahsen, Dünya Kupası’ndaki ilk golü için onu tebrik etmek isterim. Bu bizi çok mutlu etti. Umarız bu gol, bir gol serisinin başlangıcı olur. Sonuçta, onunla oynamak çok keyifli.”

Olmo, Yamal’ın genç yaşına rağmen özel bir ilgiye ihtiyacı olduğunu reddetti: “Ona göz kulak oluyoruz, ama o kendi ayakları üzerinde duruyor. Evet, yaşı küçük, ama alçakgönüllü ve ne yapması gerektiğini biliyor. Çok çalışkan. Bu seviyeye geri dönmesinden memnunuz ve bize daha fazla yardımcı olmasını umuyoruz.”

Ferran gol atmaya çok yakındı

Olmo, kale önünde kolay fırsatları kaçıran takım arkadaşı Ferran Torres’i savundu: “Gol, forvet için her zaman yardımcı olur, ancak Ferran’ın iyi bir performans sergilediğini düşünüyorum; hevesli ve enerjik. Sonuçta gol atamadı ama gol atmaya çok yakın; bu turnuvada bize çok şey katıyor ve katmaya da devam edecek."

Olmo, takımın kendi yeteneklerine olan güvenini vurgulayarak sözlerini şöyle tamamladı: “Bu güvene her zaman sahiptik; seviyemizi ve kalitemizi biliyoruz, bunu sadece sahada göstermemiz gerekiyor. Bugün bunu başardık.”

Bu galibiyetle İspanya, 4 puanla geçici olarak 8. grubun liderliğine yükseldi. Takım, üçüncü turda Uruguay ile oynayacağı ve Dünya Kupası’nda son 32’ye kalmayı belirleyebilecek kritik maça hazırlanıyor.