Kadrosunda Emre Can'ı bulunduran ve Salih Özcan'ı da transfer eden Dortmund, Göktan Gürpüz'ü de A takım kadrosuna dahil etti.

Geçtiğimiz günlerde Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın formasını giyen Salih Özcan'ı transfer eden Dortmund, altyapısından yetişen gurbetçi oyuncu Göktan Gürpüz'ün de gelecek sezon A takım kadrosunda yer alacağını duyurdu. 10 numara pozisyonunda oynayan 19 yaşındaki oyuncu Almanya U19 Milli Takımı'nın da formasıyla sekiz maça çıkmıştı.

U16 kategorisinde Türkiye için dört maçta forma giyen ancak sonrasında Almanya Milli Takımı için oynamaya başlayan Göktan, Almanya ile U19 Avrupa Şampiyonası'nda da boy göstermişti. Bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde Dortmund için sekiz maça çıkan 2003 doğumlu oyuncu bu karşılaşmaların tamamında ilk 11'de yer almayı başarmıştı.

Transferler şimdiden bitti

Öte yandan Marco Rose'den boşalan teknik direktörlük koltuğuna bir dönem Beşiktaş'ta Slaven Bilic'in yardımcılığını da yapan Edin Terzic'i getiren Dortmund, transfer dönemi henüz resmen açılmasa da oldukça hareketli günler geçiriyor.

Erling Haaland'ı Manchester City'ye satan Alman ekibi şimdiden kadrosunu yeni oyuncuyla güçlendirdi.

Salzburg'dan Karim Adeyemi, Freiburg'dan Nico Schlotterbeck, Köln'den Salih Özcan, Bayern Münih'ten Niklas Süle, Hertha Berlin'den Marcel Lotka, Regensburg'dan Alexander Meyer ve Manchester City'den Jayden Braaf transferlerinde mutlu sona ulaşan Dortmund'un kasasından tüm bu transferler için 55 milyon euro bonservis çıktı.

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