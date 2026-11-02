"Birkaç gün meselesi olduğunu söyleyebilirim" diyen Kane, Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni Bayern Münih'in Madrid'de Atletico ile oynayacağı Şampiyonlar Ligi maçı öncesindeki basın toplantısında konuştu.

İngiliz futbolcu, Bayern Münih yöneticileriyle görüşmelerin geldiği noktayı şöyle anlattı: "Hafta sonu ve bugün de iyi görüşmeler yaptık. Sürekli anlaşmaya yakın olduğumuzu söylediğimi biliyorum ama artık gerçekten çok yakınız. Sonuçta her sözleşmede ayrıntılar vardır."

Kane sözlerini şöyle sürdürdü: "Önemli konuların çoğu çözüldü ve bundan memnunuz. Ancak her sözleşmede dikkate alınması gereken pek çok küçük nokta ve nihayetinde avukatların çözmesi gereken ayrıntılar var."

Kane son olarak durumu şöyle özetledi: "Genel olarak haftalardan ziyade günler kaldığını söyleyebilirim. Görüşmeler bugün de iyi geçti. Umarım önümüzdeki birkaç gün içinde anlaşmayı sonuçlandırabiliriz."

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Söylentilere göre Kane, Bayern ile 2029'a kadar geçerli bir sözleşme imzalayacak. Bazı kaynaklar ise yeni sözleşmenin 2030'a kadar süreceğini bildirdi.

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Harry Kane, Bayern Münih'te 160 maçta 156 gol attı

Ekim ayı başında Sky ve Bild aynı yönde haberler yayımlayarak Kane ile Almanya'nın şampiyonluk rekortmeni arasındaki görüşmelerde önemli bir ilerleme sağlandığını bildirmişti. Başkan Herbert Hainer de bu süreçte anlaşmanın kesinleşmesinin neden hâlâ aksadığını açıklamıştı.

Hainer, Bild gazetesine şunları söyledi: "Çok sayıda ayrıntı söz konusu. Görüntü hakları, kişilik hakları ve benzeri konular. Bu ayrıntıları çözeceğiz. Mesele sözleşmenin süresi veya buna benzer bir konu değil. Çok iyimserim. Jan Dreesen ve yönetim kurulumuzdan görüşmelerin çok iyi gittiğini biliyorum. Harry ve ailesi Münih'te kendilerini son derece iyi hissediyor. Yakında anlaşmanın tamamlanacağı konusunda çok ama çok iyimserim."

Kane, 2023'te Tottenham Hotspur'dan Münih'e transfer olmuştu. Bayern Münih, 33 yaşındaki futbolcu için 95 milyon avro sabit bonservis bedeli ödedi. Kane o tarihten bu yana çıktığı 160 resmi maçta 156 gol attı ve 41 golün hazırlayıcısı oldu. Son olarak prestijli Ballon d'Or ödülünü kazandı.