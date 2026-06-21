Günler geçiyor ve belirsizlik artıyor... "Dışlanmış Mourinho"nun Real Madrid'den ayrılma süreci neden durdu?

İspanyol bir basın raporu, teknik direktör José Mourinho’nun derhal ayrılmasını kolaylaştırmasını talep ettiği Real Madrid oyuncusunun kriziyle ilgili yeni ayrıntıları ortaya çıkardı.

"AS" gazetesi, Dani Ceballos'un Real Madrid'den bedelsiz transfer izni istediğini, sözleşmesinin kalan bir yılını feda ederek derhal ayrılmak istediğini yazdı.

Oynamak ve yeni bir sayfa açmak istiyordu; belki Real Betis'te, belki de başka bir yerde, ancak henüz ayrılmadı.

Gazete, Real Madrid'in ayrılışını engellemediğini, aksine kulübün ayrılmasına izin verdiğini ve bu konuda hiçbir şeyin değişmediğini vurguladı. Birkaç gündür karar tamamen orta saha oyuncusuna ait.

Girişim Ceballos’tan geldi; Ceballos, Mourinho ile telefonda görüştükten sonra, 2026-2027 sezonunda Real Madrid’de forma giyme şansının son derece sınırlı olacağını fark etti.

Ceballos, özellikle önümüzdeki Ağustos ayında 30 yaşına gireceği için, bir yılı yedek kulübesinde geçirmek istemedi. Son bir büyük sözleşme imzalamak için zamanı gelmişti ve Real Madrid, 2027 yılına kadar süren sözleşme gereği onu kadroda tutmaya hazırdı; ancak oyuncunun talebi ve Mourinho ile yapılan iç görüşmelerin ardından kulüp, oyuncunun önerisini kabul etti.

Bu karar kendisine bildirildi ve başka bir yanıt gelmedi; artık istediği herhangi bir kulübe transfer olmakta serbest. Real Madrid açısından bu durum, kadroda bir yer açarak Valdebebas’taki kalabalıklaşmayı azaltma imkânı sağlıyor.

Ancak günler hiçbir ilerleme olmadan geçiyor ve bu da Real Madrid’in transferden vazgeçebileceğine dair söylentileri alevlendiriyor; ancak bu doğru değil.

Ceballos, başka bir kulüple anlaşmaya varılır varılmaz transfer iznini almak istiyor; ancak bu anlaşma henüz gerçekleşmedi. Oyuncu istediği teklifi bulamadı ve uzun zamandır beklenen Betis’e dönüşü hâlâ ufukta görünmüyor; başka bir kulüpten de cazip bir teklif almadı.

Ancak bu durum, La Liga’daki bir rakiple olsa bile bu senaryoya karşı çıkmayan Real Madrid’i etkilemiyor.

Bu arada Ceballos tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor; bu hafta bir gece kulübünde müzik ve eğlencenin tadını çıkarırken görüldü ve geleceğiyle ilgili seçeneklerini değerlendiriyor.