Bayern Münih, yeşil sahanın dışında yeni bir darbe aldı. Teknik direktörü Vincent Kompany'nin sağlık durumundaki gelişmeler, aniden geçirdiği bir rahatsızlık nedeniyle Münih'teki bir hastaneye acilen kaldırılmasının ardından birkaç hafta sahalardan uzak kalabileceğini ortaya koydu.

Bavyera ekibinde endişe dolu anlar yaşandı. 40 yaşındaki Belçikalı teknik adam, cuma günü Dante yönetimindeki 23 yaş altı takımının antrenmanını izlerken aniden yere düştü. Kompany, bu sırada A takımının idmanının bir bölümüne de katılmıştı.

Durum, ambulans ekiplerinin müdahalesini gerektirdi ve ardından hastaneye nakli için bir helikopterden yararlanıldı. Kulüpte büyük endişe yaratan bu olayın görüntülerindeki ciddiyete rağmen ilk göstergeler güven verici oldu; raporlara göre Kompany'nin durumu stabil.

Haftalarca sürecek bir yokluk: Bayern risk almayı reddediyor

Durumu daha da karmaşık hale getiren bir gelişmede ise Bayern Münih Sportif Direktörü Max Eberl, "Sky Sport Almanya" kanalına yaptığı açıklamalarda, teknik direktörün yokluğunun birkaç günle sınırlı kalmayacağını, aksine birkaç haftaya uzayacağını doğruladı.

Gelecek maçlar SCF Bundesliga 12:30 FCB

Eberl şunları söyledi: "Mesele günler değil, haftalar olacak." Eberl, olayın ardından durumunu öğrenmek için Kompany ve eşiyle iletişime geçtiğini belirterek, Kompany'nin birkaç gün hastanede kalacağını açıkladı.

Bayern Münih şu an itibarıyla teknik direktörünün sağlığını önceliklerinin başına koyuyor; takımın başına geri dönüş tarihini belirlemekte acele etmeden, ona iyileşmesi ve gerekli tetkiklerden geçmesi için yeterli zamanı tanımayı tercih ediyor.

Bu rahatsızlık, Kompany'nin son dönemde geçirdiği bir viral enfeksiyon ve kalça bölgesindeki ağrıların ardından geldi. Bu sorunlar, kendisinin bazı antrenmanlardan ve bir basın toplantısından uzak kalmasına neden olmuştu. Ancak son olayın kesin nedenleri, tıbbi tetkiklerin tamamlanması beklenirken hâlâ bilinmiyor.

Teknik direktörün yokluğunda görevi yardımcısı üstleniyor

Kompany'nin yokluğunda, önümüzdeki dönemde takımın başına İngiliz yardımcı antrenör Aaron Danks geçecek. Danks, görevine hafta sonu Almanya Ligi'nde Freiburg ile oynanacak maçla başlayacak.

Danks, görevi geçici olarak üstlenme konusunda daha önce de tecrübe sahibi oldu; geçen sezon Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Paris Saint-Germain karşılaşmasında Kompany'nin yokluğunu doldurmuştu.

Bayern Münih'i bekleyen önemli müsabakalara rağmen kulüp, teknik direktörüne hızlı bir şekilde dönmesi için herhangi bir baskı uygulamayı düşünmüyor; teknik görevlerine yeniden başlamayı düşünmeden önce önceliğin sağlığına tamamen kavuşması olduğu vurgulanıyor.