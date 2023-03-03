Afrikalı kaleci, görüntüsüyle futbolseverleri kendisine inandıramıyor.

Goodwill Yoosuk Simon Sabio'nun dünya genelinde viral olan fotoğrafı, futbolseverlerin büyük bir ilgisini çekti.

18 yaşında olduğu belirtilen kalecinin olgun görüntüsü, herkesi hayrete düşürüyor.

Ve bu nedenle futbolseverler, Güney Sudanlı kalecicinin gerçek yaşını yansıtmadığı görüşünde...

Sabio, şu anda 2023 Afrika U20 Uluslar Kupası'nda mücadele ediyor ve takımının çeyrek finale çıkmasında kilit bir rol oynuyor.

Güney Sudan U20 milli takımında beş kez forma giyen kaleci, performansıyla alkış alıyor.

Ancak sosyal medya kullanıcıları, 2004 doğumlu olduğunu düşünmedikleri Güney Sudanlı kaleciye inanmakta zorlanıyorlar.

Bir Twitter kullanıcısı, "Dostum, sen 46 yaşındasın. EYT ile emekli olacak yaştasın, 18 yaşımdayım diyorsun!

"Kardeşim, senin 4. torunun 2004'te doğdu. İlk torunun şu anda reşit oldu" dedi.

Başka birisi ise şunları ekledi: "O, 18 yaşındaysa ben 15 günlüğüm. Babamdan daha yaşlı görünüyor."

Güney Sudan Premier Ligi'nde Kator FC'de oynayan Sabio, üç grup maçında iki gol yedi.

23 numaralı forma giyen Sabio, 11 Mart'ta Kahire Uluslararası Stadyumu'nda oynanacak finalde takımının olması için elinden geleni yapacak.

Takımın başantrenör Peter James, takımının gruptan en iyi üçüncü sırada yer almasına çok sevindi.

"Gambiya harika oyuncularla çok güçlü. Bir başarı elde etmek için 90 dakikamız var, ülkemizi daha fazla gururlandırmak istiyoruz.

"Maçı baskı olmadan, sonuç kaygısı taşımadan oynayacağız. Onları şaşırtabiliriz, ama verimli olmalıyız."

Turnuvanın galipleri 2023 FIFA U-20 Dünya Kupası'na katılmaya hak kazanırken Senegal ve Nijerya son dörde kalan favoriler arasında yer alıyor.