Güney Kore'ye iki gol atan Neymar, Pele'nin rekoruna bir adım daha yaklaştı

Paris Saint-Germain'in yıldızı milli takımdaki gol sayısını 73'e çıkartarak efsane isimle arasındaki farkı iyice azalttı.

Seul'de oynanan hazırlık maçında Güney Kore'yi 5-1 mağlup eden Brezilya, Dünya Kupası öncesinde rakiplerine gözdağı verdi.

Attığı iki golle yıldızlaşan Neymar, Pele'nin Brezilya milli takımındaki 77 gollük rekoruna artık sadece dört gol uzakta.

Brezilya'nın 42. ve 57. dakikalarda kazandığı iki penaltıyı gole çeviren Neymar takımının ikinci ve üçüncü gollerini kaydetti.

1957'den 1971'de kadar Brezilya milli takımının formasını terleten Pele 91 maçta 77 kez fileleri havalandırmış ve üç kez Dünya Kupası'nı kazanmıştı.

A Milli Takım'a ilk olarak 2010'da seçilen Neymar'ın ise şu ana kadar Brezilya adına 118 maçta 73 golü var.

Son etkisizdi

Bu sezon Premier Lig'de Altın Ayakkabı ödülünü Mohamed Salah ile paylaşan Heung-min Son karşılaşma boyunca Brezilyalı yıldızların gölgesinde kaldı.

Güney Kore'de sporculara verilen en yüksek nişan olan Cheongnyong Madalyası'na layık görülen Son, madalyasını maçtan önce Güney Kore Devlet Başkanı Sul-yeol Yoon'dan aldı.

Lucas Figueiredo/ CBF

Brezilyanın Premier Lig'de top koşturan isimleri ise maça damga vurdu. Sambacılar'ın diğer üç golünü Everton'ın forveti Richarlison, bu sezon Aston Villa'da kendini yeniden bulan Coutinho ve Manchester City ile Premier Lig şampiyonluğu yaşayan Gabriel Jesus attı.

Güney Kore'nin tek golünü 31. dakikada, Ligue 1 ekiplerinden Bordeaux'da forma giyen Ui-jo Hwang kaydetti.

Neymar'ın durumu son anda belli oldu

Çarşamba günü yapılan antrenmanda sağ ayağından sakatlanan Neymar'ın oynayıp oynamayacağı maç saatine kadar belirsizdi.

Neymar, Brezilya'nın Dünya Kupası provası olarak gördüğü ve güçlü bir kadroyla çıktığı maçta takım arkadaşlarını yalnız bırakmadı.

FIFA Dünya Sıralaması'nda birincilik koltuğunu Belçika'dan devralan Brezilya hazırlıklarını Pazartesi günü Tokyo'da Japonya ile oynayacağı maçla sürdürecek.

Kasım ayında Katar'da düzenlenecek turnuvada boy gösterecek takımlar arasında yer alan Güney Kore ise aynı gün, bir diğer Güney Amerika temsilcisi Şili'yle karşılaşacak.