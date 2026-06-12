Güney Kore mükemmel bir başlangıç yaptı! Hwang In-beom'un Çek Cumhuriyeti'ni mağlup etmesiyle kazananlar ve kaybedenler

Güney Kore, 59. dakikada Ladislav Krejci'nin kimseye engel olamadan yükselip kafayla Çek Cumhuriyeti'ni öne geçirmesiyle Dünya Kupası serüvenine hayal kırıklığı yaratan bir başlangıç yapmaya hazırlanıyor gibi görünüyordu. Ev sahibi takım top hakimiyetini elinde tutmuş ve daha net fırsatlar yaratmış olsa da, oyunun gidişatına aykırı bir duran top golüyle geriye düşmüştü. Ardından gelen 21 dakikalık belirleyici süre, maçın gidişatını tamamen değiştirdi.

In-beom Hwang, 67. dakikada Kang-in Lee'nin ortasında soğukkanlı bir vuruşla skoru eşitledi, ardından 80. dakikada oyuna sonradan giren Hyeon-gyu Oh'un golünü hazırlayan ortayı yaptı ve 2-1'lik galibiyeti tamamladı. Çek Cumhuriyeti'nin 77. dakikada Tomas Soucek'in kafa vuruşu ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı, ancak Kore'nin baskısı karşı konulamazdı ve A Grubu'nda 3 puanı garantiledi.

GOAL, Güney Kore'nin Dünya Kupası açılış maçının kazananlarını ve kaybedenlerini analiz ediyor.

Kazananlar

In-beom Hwang (Güney Kore)

In-beom Hwang, Güney Kore'nin en çok ihtiyaç duyduğu anda maçı belirleyen katkıya imza attı. 67. dakikada attığı beraberlik golü kritik bir anda geldi; Lee Kang-in'in keskin sol ayak pasını aldıktan sonra Robin Hranac'ı geçip, Matej Kovar'ı geçmek için sağ ayağıyla hassas bir vuruş yaptı. On üç dakika sonra, maçı kazandıran ortayı yaparak asistçi rolünü üstlendi.

Hwang'ın katkısı sadece belirleyici anlarla sınırlı kalmadı. İkinci yarının başında, Hwang sağ kanattan ceza sahasına girip sağ ayağıyla Kovar'ı zorlayan bir şut çekti ve Çek kaleciden iyi bir kurtarış gördü. Hatlar arasındaki hareketleri rakibi sürekli rahatsız etti ve pas oyunuyla Güney Kore'nin maç boyunca sahada üstünlüğünü korumasına yardımcı oldu.

Gol ve asist kombinasyonu, iki takım arasındaki farkı belirleyen, sahadan sahaya uzanan bir performansı tamamladı. Hwang, sonuç garantilendiğinde, görevini tamamlamış olarak 84. dakikada oyundan çıktı. Krejci'nin açılış golünün ardından kaybedilme tehlikesi yaşayan maçta, onun tepkisi Güney Kore'nin turnuvaya galibiyetle başlamasını sağladı.

Kang-in Lee (Güney Kore)

Kang-in Lee, Güney Kore'nin başlıca yaratıcı gücü oldu ve maç boyunca forvetin arkasındaki pozisyonundan atakları yönetti. En önemli katkısı, Hwang In-beom'un beraberlik golü için Çek savunmasını açan, mükemmel ağırlık ve zamanlamayla savunmacıların arasından geçen muhteşem sol ayak pasıydı.

Paris Saint-Germain'in oyun kurucusu, maçın ilk dakikalarından itibaren rakibe sorunlar yaşattı. 14. dakikada ceza sahası dışından attığı güçlü sol ayak şutu, Kovar'ın zor bir kurtarış yapmasını gerektirdi; top, kalecinin müdahalesinden önce üst köşeye doğru gidiyordu. Çek kaptanı Ladislav Krejci, Lee'yi bire bir marke etmekle görevlendirildi; bu da onun ne kadar tehlikeli bir oyuncu olduğunun bir göstergesiydi.

Yoğun markaja rağmen Lee boşluklar bulmaya devam etti ve tehlikeli bölgelerde fauller kazandı. Teknik kalitesi, geriye düşen Kore'nin ihtiyaç duyduğu atılımı sağladı ve ısrarlı etkisi, takımın yaratıcı merkezi olarak rolünü haklı çıkardı. Asist, sürekli baskı altında bile kalitesinin parladığı bir akşamı taçlandırdı.

Mağlup

Patrik Schick (Çek Cumhuriyeti)

Patrik Schick, Çek Cumhuriyeti'nin tek forveti olarak zor bir akşam geçirdi ve Min-jae Kim'in liderliğindeki Kore savunma üçlüsü tarafından büyük ölçüde etkisiz hale getirildi. Maç boyunca çok az pas aldı ve fiziksel olarak güçlü stoperler karşısında tek başına kaldığında topu tutmakta zorlandı. Hücumun odak noktası olarak varlığı göze çarpan bir şekilde yoktu.

Bayer Leverkusen'in forveti, sahada kaldığı süre boyunca kaleyi bulan neredeyse hiç şut atamadı. Oyuna daha fazla dahil olmak için geriye çekildiğinde, pas bağlantılarında ya da topun kontrolünde pek başarılı olamadı. Çek Cumhuriyeti'nin geçiş hücumları ararken rakip sahaya doğru çekilme stratejisi, fırsatları gole çevirebilecek bir forvet gerektiriyordu, ancak Schick bu tehdidi yaratamadı.

Teknik direktör Miroslav Koubek, Krejci'nin kafa vuruşuyla Çek Cumhuriyeti'nin öne geçmesinden sadece beş dakika sonra, 64. dakikada üçlü oyuncu değişikliği kapsamında Schick'i oyundan aldı. Önde iken ana forvetini oyundan çıkarma kararı, Schick'in sınırlı etkisini ortaya koydu ve onun yerine giren Tomas Chory de geri dönüş gollerinin gelmesiyle sonuçta daha iyi bir performans sergileyemedi.