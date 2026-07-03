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SKOREA-FBL-WC-2026AFP

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Güney Kore: Eski milli takım teknik direktörü, aralıksız ölüm tehditleri nedeniyle kaçmak zorunda kaldı

Güney Kore

Güney Kore’de, ülkede büyük bir hayal kırıklığına yol açan Dünya Kupası’ndan elenmenin ardından tartışmalar dinmek bilmiyor. En çok etkilenen kişi, eve döndükten sadece iki gün sonra ABD’ye giden bir uçağa binerken havaalanında yakalanan teknik direktör Hong Myung-bo oldu. Son günler, sürekli ölüm tehditleri aldığı için son derece zor geçti.


ÖFKELİ TARAFTARLAR - Ülkesine dönen Güney Kore milli takımı, özellikle teknik direktörüne yöneltilen hakaretlerle tamamen düşmanca bir karşılama ile karşılaştı. Binlerce öfkeli taraftar, sabah saat 2 ile 3 arasında havalimanının gelen yolcu salonunda toplanarak teknik direktör Hong Myung-bo ve oyuncuların gelişini bekledi.


Teknik direktör Hong ve milli takıma yönelik fiziksel saldırı endişesi nedeniyle varış salonuna yaklaşık 160 polis memuru konuşlandırıldı; bazı işyerleri ise Hong Myung-bo ve taraftarlarının girişini tamamen yasakladı.


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