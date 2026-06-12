Güney Kore - Çekya Dünya Kupası maçında Eredivisie havası: PSV ve Feyenoord'dan oyuncular yer alıyor

Eredivisie oyuncuları Hwang In-beom ve Matej Kovár, Cuma sabahı (Hollanda saatiyle 04:00) Güney Kore ile Çekya arasında oynanacak Dünya Kupası maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Michal Sadílek ise yedek kulübesinde yer alacak.

Güney Kore tarafında ise gözler çoğunlukla yıldız oyuncu Son Heung-min'e çevrilmiş durumda. Los Angeles FC forması giyen forvet, milli takım teknik direktörü Hong Myung-bo'nun 3-4-2-1 dizilişinde derin forvet olarak görev yapıyor.

Son, en derin forvet olarak iki ofansif orta saha oyuncusu tarafından destekleniyor: Paris Saint-Germain'den Lee Kang-in ve FSV Mainz 05'ten Lee Jae-sung.

Orta sahada ise Feyenoord'lu Hwang kontrolü ele alacak. Paik Seung-ho (Birmingham City) ise Eredivisie'den tanıdığımız bu oyuncuya yardımcı olacak.

Aynı şekilde 3-4-2-1 dizilişiyle sahaya çıkacak Çekler'de ise Patrik Schick, dikkat edilmesi gereken isim. Olympique Lyon'da güçlü bir sezon geçiren Pavel Sulc ve Slavia Prag'dan Lukás Provod, Schick'e destek verecek.

Güney Kore ve Çek Cumhuriyeti, daha önce Meksika'nın A Grubu'nda mükemmel bir başlangıç yaptığını gördü. Julián Quiñones ve Raúl Jiménez'in golleri sayesinde, Dünya Kupası'nın ortak ev sahibi Güney Afrika'yı 2-0 yendi.

Güney Kore kadrosu: Kim Seung-gyu; Lee Han-beom, Kim Min-jae, Lee Gi-hyuk; Seol Young-woo, Hwang In-beom, Paik Seung-ho, Lee Tae-seol; Lee Kang-in, Lee Jae-sung; Son Heung-min.

Çek Cumhuriyeti kadrosu: Matej Kovár; Stepán Chaloupek, Robin Hranác, Ladislav Krejci; Vladimír Coufal, Tomás Soucek, Alexandr Sojka, Jaroslav Zelený; Pavel Sulc, Lukás Provod; Patrik Schick.