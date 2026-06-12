Güney Kore - Çek Cumhuriyeti maçında oyuncuların performans notları: Patrik Schick zorlanırken Hwang In-beom kahraman oldu

Güney Kore, Çek Cumhuriyeti'ni 2-1 yenerek Dünya Kupası'na zorlu bir galibiyetle başladı ve A Grubu'nda bir gol geriden gelip üç puanı garantiledi. Vladimir Coufal'ın taç atışından Ladislav Krejcí'nin kafayla attığı gol, Çeklerin kontra atak stratejisinin meyvesini verdi gibi görünüyordu, ancak maçın son çeyreğinde Güney Kore'nin kalitesi sonunda ağır bastı.

In-beom Hwang, hassas bir vuruşla skoru eşitledi ve ardından oyuna sonradan giren Hyeon-gyu Oh'a asist yaparak takımı galibiyete taşıdı. Kaptan Heung-min Son, kale önünde Matej Kovar'ın kurtarışıyla birbiri ardına gol fırsatlarını kaçırarak hayal kırıklığı dolu bir akşam geçirdi, ancak Güney Kore'nin yedek kulübesindeki derinlik, Çek Cumhuriyeti'nin 20 yıl sonra katıldığı ilk Dünya Kupası'na mağlubiyetle başlamasına neden oldu.

Aşağıda, sahadaki tüm oyuncuları değerlendiriyoruz...

Güney Kore

Kaleci ve Defans

Seung-gyu Kim (8/10)

Kritik anlarda çok önemli kurtarışlar yaptı; Adam Hlozek'in yakın mesafeden şutunu ve 94. dakikada Michal Sadílek'in şutunu kurtardı; bu sırada skor 2-1'di ve avantaj çok kırılgandı. Sadece Krejčí'nin duran toptan attığı kafa golünde mağlup oldu; maçın son dakikalarındaki müdahaleleriyle galibiyeti garantiledi.

Han-beom Lee (7/10)

Üçlü savunmada katkı sağladı ve sağ kanattan atağa destek olmak için ileriye çıktı. İlk yarıda bir köşe vuruşunda kafayla şutunu kaleyi ıskaladı ve uzatma dakikalarında baskıyı azaltmak için önemli bir top uzaklaştırma yaptı.

Gi-hyuk Lee (6/10)

Maçın son anlarına kadar sol stoper pozisyonunda görevini büyük bir sorun yaşamadan yerine getirdi. 96. dakikada Çeklerin bir kontra atağını durdurduğu için maçın tek sarı kartını gördü, ancak bu müdahale sonucu korumak için gerekliydi.

Min-jae Kim (7/10)

Fiziksel varlığı ve hava topu yeteneği ile savunmayı sağlamlaştırdı ve Çek forvetlerle girdiği ikili mücadeleleri kazandı. Derin pozisyonlardan iyi paslar dağıttı ve Son'un oyundan çıkmasının ardından kaptanlık pazubandını devraldı, ancak Krejčí'nin açılış golünde geçildi.

Orta saha

In-beom Hwang (9/10)

Maçın kaderini belirleyen bir performans sergiledi ve kritik anlarda bir gol ve bir asist kaydetti. 67. dakikada attığı beraberlik golünde Lee Kang-in'in pasını aldı ve Kovar'ı çalımladı, ardından sağ kanattan ortaladığı top Oh'un galibiyet golüne yol açtı.

Seung-ho Paik (7/10)

Kore'nin oyun kurucularının parlamasını sağlayan derin orta saha platformunu oluşturdu ve takımın %62'lik top hakimiyetine katkıda bulundu. Galibiyet golü hazırlanmadan önce boş alandaki In-beom Hwang'a kilit pası verdi.

Jae-sung Lee (7/10)

İlk saatte 10 numara olarak etkili bir performans sergiledi ve Son'a bire bir pozisyon yaratacak belirleyici pası verdi. 62. dakikada Hee-chan Hwang ile değiştirilmeden önce Kovar'ın kurtardığı bir şutunu da vardı.

Tae-seok Lee (7/10)

Sol kanat bek olarak genişlik sağladı ve kendi kanadından gelen Çek kontrataklarını takip etti. Ortalar yaptı ve orta saha oyuncularıyla bağlantı kurdu, ancak 69. dakikada oyundan çıkmadan önce verimli sağ kanattan daha az net fırsat yarattı.

Kang-in Lee (8/10)

Kore'nin başlıca yaratıcı gücüydü ve savunma oyuncularının arasından Hwang In-beom'un beraberlik golüne muhteşem bir asist yaptı. 14. dakikada güçlü bir şutla Kovar'ı dalışa zorladı ve maç boyunca Krejčí'nin sürekli dikkatini çekti.

Young-woo Seol (7/10)

Sağ kanatta hareketlilik ve genişlik kattı; maç boyunca Lee Kang-in ile etkili bir uyum sergiledi. Savunmadaki geri dönüşleri ve ortaları, Kore’nin uzun süre sahada üstünlüğünü sürdürdüğü anlarda tehlikeli pozisyonlar yaratmasına neden oldu.

Hücum

Heung-min Son (6/10)

Hücumu yönetti ancak birçok fırsat yakalamasına rağmen hayal kırıklığı dolu bir gece geçirdi. Hranac tarafından bir şutu engellendi, bir şutu üstten dışarıya gitti ve 56. dakikada Kovar ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda golü kaçırdı. Takım arkadaşlarına pas vermek için geriye çekildi ancak son vuruşu yapamadı.

Yedekler ve Teknik Direktör

Hee-chan Hwang (6/10)

Çek Cumhuriyeti'nin ilk golünün ardından 62. dakikada Jae-sung Lee'nin yerine oyuna girdi ve hücuma taze bir soluk getirdi. Geri dönüş sürecinde savunmayı açmak için koşular yaptı ancak önemli bir bireysel katkı sağlayamadı.

Hyeon-gyu Oh (8/10)

Son'un yerine oyuna girdikten sadece 11 dakika sonra, 80. dakikada galibiyet golünü atarak belirleyici bir yedek performans sergiledi. In-beom Hwang'ın ortasını önceden tahmin etti ve Hranac'ın önüne geçerek Kovar'ı sol ayağıyla soğukkanlı bir vuruşla mağlup etti.

Ji-sung Eom (6/10)

69. dakikada Tae-seok Lee'nin yerine oyuna girdi ve Kore'nin savunma düzenine katkıda bulunurken, takımın üstünlüğünü korudu. Takım maçın son dakikalarında oyun yönetimine öncelik verdiği için hücumda sınırlı bir rol oynadı.

Jin-gyu Kim (6/10)

84. dakikada golcü In-beom Hwang'ın yerine oyuna girerek galibiyeti korumaya yardımcı oldu. Son dakikalarda ve 6 dakikalık uzatma süresinde önemli bireysel hareketler sergilemese de zaman yönetimine katkıda bulundu.

Jin-seob Park (6/10)

84. dakikada Kore'nin beşinci oyuncu değişikliği olarak oyuna girdi. Çek Cumhuriyeti'nin son dakikalardaki baskısı sırasında skoru korumakla görevlendirildi ve takımın galibiyetini koruduğu maçta görevini sorunsuz bir şekilde yerine getirdi.

Myung-Bo Hong

Lee Kang-in'i yaratıcı merkez olarak 3-4-2-1 dizilişini tercih etti. Geriye düşülmesine kararlı oyuncu değişiklikleriyle iyi yanıt verdi; Oh ve Eom 69. dakikada oyuna girdi ve Oh on bir dakika sonra gol attı. Geri dönüş galibiyetini garantilemek için oyuncularına maçın sonlarında savunmayı sıkılaştırmalarını söyledi.





Çek Cumhuriyeti

Kaleci ve Savunma

Matej Kovar (7/10)

Mağlubiyete rağmen birçok kritik kurtarışla mükemmel bir bireysel performans sergiledi. Kang-in Lee'nin uzak mesafeden şutunu kurtardı, 49. dakikada çift kurtarış yaptı ve Son'un karşı karşıya pozisyonunu engelledi. Yediği iki golde ise yapabileceği pek bir şey yoktu.

Vladimír Coufal (7/10)

Krejčí'yi boş pozisyonda bulan güçlü bir taç atışıyla Çek Cumhuriyeti'nin ilk golünün asistini yaptı. Uzun taç atışları maç boyunca rakibe sürekli sorunlar çıkardı ve sağ kanattan etkili bir şekilde içe doğru girerek ortalar yaptı.

Stepan Chaloupek (6/10)

Maç boyunca topu tutmakta zorlandı ve top kaybı hatalarıyla Kore'nin tehlikeli bölgelerde topu geri kazanmasına izin verdi. Üçlü savunmanın sağında görev alan oyuncunun tutarsız pas dağıtımı, Çek Cumhuriyeti'nin oyun kurmasını sınırladı.

Robin Hranac (7/10)

İlk yarıda Son'un kesin gibi görünen golünü vücuduyla engelleyerek çok önemli bir blok yaptı. Ancak, galibiyet golünde Hyeon-gyu Oh'un koşusunu takip edemedi ve topu ona kaptırdı.

Ladislav Krejcí (7/10)

Coufal'ın taç atışından gelen topu, kimseye markaj yapılmadan yükselerek köşeye yönlendiren mükemmel bir kafa vuruşuyla açılış golünü attı. Kang-in Lee'yi markaj altında tutma sorumluluğunu üstlendi ancak beraberlik golünün asistini engelleyemedi.

Jaroslav Zeleny (6/10)

Sol kanat bek olarak oynadı ve kanattan yapılan ataklarda Provod ve Sulc ile iyi bir uyum sergiledi. Ortalar yaptı ve savunmada hatasız bir performans sergiledi, ancak karşı kanattaki Coufal'a kıyasla genel etkisi sınırlı kaldı.

Orta saha

Tomas Soucek (7/10)

77. dakikada Çek Cumhuriyeti'nin yeniden öne geçmesini sağlayacak bir kafa vuruşu yaptı ancak ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı. Her iki yönde de sahayı kapladı ve duran toplarda hava hakimiyeti sağladı, ancak geçersiz sayılan gol maçın dönüm noktası oldu.

Alexandr Sojka (6/10)

Souček ile birlikte orta sahada görev yaptı ancak maçın kilit anlarında etkisi sınırlı kaldı. 85. dakikada oyundan alınana kadar, teknik açıdan üstün olan Kore oyuncularına karşı orta saha mücadelesini kontrol edemedi.

Lukas Provod (6/10)

Topa sahip olduğu anlarda kaliteli performans sergiledi ancak zaman zaman tehlikeli bölgelerde topu kaybetti. Yaratıcılığı sınırlıydı ve Çek Cumhuriyeti'nin öne geçmesinin ardından yapılan üçlü değişiklik kapsamında 64. dakikada oyundan alındı.

Hücum

Pavel Sulc (6/10)

Schick'in arkasında oynadı ancak organize Kore savunması karşısında etkili olamadı. Hatlar arasında boşluk bulamadı ve sık sık topu kaybetti, 64. dakikada oyundan alındı.

Patrik Schick (5/10)

Tek forvet olarak zor bir gece geçirdi, büyük ölçüde Min-jae Kim ve Kore savunması tarafından etkisiz hale getirildi. Çok az pas aldı, kaleyi bulan şutu olmadı ve Koubek'in farklı bir yaklaşım denemesi üzerine 64. dakikada oyundan alındı.

Yedekler ve Teknik Direktör

Tomas Chory (6/10)

64. dakikada oyuna girerek, iri cüssesiyle hava toplarında hedef oldu. Kafayla topu indirdi ve ikili mücadelelerde savunmacıları meşgul etti, ancak hiçbir şansı gole çeviremedi ve maçın gidişatını değiştiremedi.

Adam Hlozek (6/10)

64. dakikada oyuna girdi ve oyuna girdikten sonra Çek Cumhuriyeti'nin en iyi fırsatını yarattı, Seung-gyu Kim'i yakın mesafeden kurtarmaya zorladı. Arkaya koşma isteği gösterdi ancak beraberlik golünü bulamadı.

Michal Sadílek (6/10)

Souček'in kafayla gol attığı serbest vuruşu kullandı, ancak gol ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı. 94. dakikada ceza sahası içinden Kim'in kurtardığı bir şut çekti - yenilgiye rağmen Çek Cumhuriyeti'nin en etkili yedek oyuncusuydu.

Mojmír Chytil (6/10)

Çek Cumhuriyeti'nin son hamlesi için 85. dakikada dördüncü yedek olarak oyuna girdi. Takımı net fırsatlar yaratamadan beraberlik golünü kovalarken, maçın son dakikalarında oyuna etki edecek çok az zamanı vardı.

Miroslav Koubek

Krejci'yi kaptan, Schick'i ise forvet olarak sahaya sürerek 3-4-2-1'lik bir kontratak düzeni kurdu. 64. dakikada öne geçtikten sonra yaptığı üçlü oyuncu değişikliği ile takım daha geriye çekildi, ancak on üç dakika içinde iki gol yedi. 77. dakikada Soucek'in ofsayt kararı maçın kaderini belirledi.